Pamela Cabanillas, la joven peruana acusada de ser la cabecilla de una organización criminal que se dedicó a estafar a miles de personas con la venta de entradas virtuales falsas para el concierto de Daddy Yankee y luego huyó a España, llegará la noche de este jueves, 22 de junio, a Lima, extraditada desde el país europeo.

Ante su esperada llegada, la mujer indicó a través de sus redes sociales que se presentó de manera voluntaria y aseguró que no registra ninguna lesión. Además, resaltó que se encuentra embarazada de cuatro meses.

“Me entrego voluntariamente a las autoridades europeas para mi extradición solicitada, seguidamente la Interpol peruana me escoltó hasta el avión. Actualmente, me encuentro embarazada de 4 meses. Me encuentro bien, sin lesiones, golpes, sin nada que cambie mi aspecto físico”, escribió en una historia en su cuenta de Instagram.

Pamela Cabanillas publicó una historia de Instagram en la que comenta su situación. (Foto: Captura / Instagram)

Acusada de estafar a miles de personas

Según el Ministerio Público, Cabanillas será procesada en nuestro país tras ser sindicada como líder de ‘Los Qr de la estafa’. La acusada habría clonado la página de Teleticket para generar falsas entradas virtuales a diferentes conciertos, entre ellos el de Daddy Yankee, Morat, Coldplay, Bad Bunny, los cuales se realizaron entre marzo y octubre del 2022.

Pamela Cabanillas se ganaba la confianza de sus víctimas argumentando que su padre trabajaba en la Asociación Peruana de Autores y Compositores (APDAYC) y mostraba su documento de identidad. Tras ello, los agraviados depositaban el dinero acordado y tras la transacción los bloqueaban.

Tras ganar un aproximado de 85 mil soles, Pamela huyó del país y el 1 de marzo del 2023 fue capturada en Carabanchel, Madrid, España. Esto se dio luego que el Poder Judicial dictara 18 meses de prisión preventiva en su contra. Casi un mes después, el 3 de mayo, la Sala Permanente de la Corte Suprema informó que se cumplieron los requisitos establecidos por el Tratado de Extradición entre Perú y España para que Cabanillas Sánchez regrese a territorio peruano.

Luego se dispuso que se comunique su resolución a la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones de la Fiscalía de la Nación, esto para que la acusada sea entregada inmediatamente y cumpla la medida cautelar.