La dueña de una tienda de abarrotes del mercado Unicachi, en Comas, denunció que uno de sus trabajadores le robó 8 mil soles que guardaba en su caja fuerte. El hecho fue captado por las cámaras de seguridad del establecimiento.

En las imágenes se ve el momento exacto en el que Freddy Pizango vigila atentamente que nadie lo vea robando el dinero. Aprovechó la ausencia de los dueños y que su compañero estaba ocupado acomodando la mercadería.

“Dejé a mi encargado de confianza un dinero (8 mil soles) y el chico nuevo ha escuchado cuando yo le di las indicaciones a mi personal”, dijo Maribel Cupé, dueña de la tienda a América Noticias.

mira el video

De acuerdo a la propietaria, Pizango llevaba trabajando tan solo una semana en el local y la dirección que brindó al ser contratado, al parecer, era falsa porque acudieron a la vivienda, pero nadie dio razón de él.

“Me bloqueó, eliminó las fotos de su perfil y ya no nos contesta. Nos había dicho que vivía al frente del mercado, nos dio la ubicación y todo. Yo fui y no lo conocen, me dio una dirección falsa”, señaló Cupé.

La denuncia ya fue puesta por la víctima ante la Policía Nacional del Perú (PNP), y espera que las autoridades logren capturarlo lo más pronto posible.

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

La Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. También cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.