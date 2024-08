A simple vista son tres adultos mayores, pero para la policía y sus clientes del mercado negro, se trata de los integrantes de ‘Los Reyes del Pasaporte’: una de las principales bandas criminales dedicadas a la falsificación de pasaportes en Sudamérica. Alias ‘Cara de Perro’, ‘Chino’ y ‘Viejo’, identificados como Mauricio Octavio García La Riva, de 53 años, César Alberto Castro Carbonel (71) y Mateo Moisés Mallqui Julpa (64), respectivamente, hasta hace unos días fueron la mano derecha de personas y delincuentes que buscaban salir del país para ingresar irregularmente a otros territorios.

García La Riva, o mejor conocido como ‘Cara de Perro’, no es nuevo en las páginas policiales. De hecho, según la PNP, se trata del principal falsificador de pasaportes de Sudamérica’. Trece años atrás, en San Juan de Lurigancho, la División de Investigación de Estafas y otras Defraudaciones (Divieod) de la Dirincri lo detuvo a la altura de la cuadra 15 de la avenida Las Flores. El hombre de entonces 40 años, tenía en su poder decenas de pasaportes de diferentes nacionalidades falsificados. El costo de cada uno oscilaba entre los US $500 a US $1000. En 2015 nuevamente lo capturaron y habría purgado condena en un penal.

Coronel PNP José Manuel Cruz Chamba, jefe de la División de Investigación de Estafas y Otras Defraudaciones señaló que los clientes de este mercado negro de pasaportes usualmente buscaba llegar la Unión Europea. Foto: Abby Ardiles/GEC

Con 53 años es parte de una banda criminal que la policía golpeó por tercera vez hace tres días, como parte de una serie de trabajos de inteligencia realizados desde enero de este año. Él fue detenido junto a sus otros dos cómplices. Todos son investigados por los presuntos delitos de tráfico ilícito de migrantes, falsificación de documentos y receptación agravada.

Oficiales de la Divieod intervinieron seis inmuebles en simultáneo ubicados en San Juan de Lurigancho, Cercado de Lima, San Martín de Porres y Los Olivos. La mitad funcionaban como: centro de distribución, centro de acopio de pasaportes, cédulas, entre otros documentos robados, y lugar de fabricación.

Allanamiento en vivienda de alias 'Viejo''. Video: PNP

Su negocio criminal consistía en ejecutar asaltos violentos a turistas en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y Miraflores. Con el botín en manos conseguían tarjetas de crédito, carnets de identidad, chequeras y lo más importante: pasaportes originales de diversas nacionalidades. También robaban relojes de alta gama, pero más allá de ser bien cotizados para la reventa, parecía un capricho de los delincuentes aprovechando el caos que generaba el atraco.

“Se ha dado un duro golpe a esta red criminal que está integrada por Mauricio Octavio García Larriva, alias ‘Cara de Perro’, quien es el principal falsificador de pasaportes de Sudamérica”, dijo el coronel PNP José Cruz Chamba, jefe de la División de Investigación de Estafas y Otras Defraudaciones de la Dirincri.

Modus operandi

Cada uno de los integrantes tenía un papel que cumplir: ‘Chino’ era el cabecilla y coordinador internacional. Según registros migratorios recuperados por la policía, él ha salido del país desde 1997. Cuenta con 52 viajes a Venezuela, 17 a Ecuador, 15 a Argentina, 13 a Bolivia, 9 a Colombia, entre otros. ‘Cara de Perro’ era el falsificador especializado con amplia experiencia y también coordinaba. ‘Viejo’ acopiaba, almacenaba y comercializaba los pasaportes. Él también era el nexo directo con los coyotes.

Mateo Moíses Mallqui Juipa, alias ‘Chino’, se encargaba de contactar y recibir a los migrantes que buscaban documentación para viajar. No necesitaba colgar anuncios para conectar con potenciales clientes que se movían en la ilegalidad, su experiencia criminal hablaba por si sola y en el mercado negro de documentos era el más buscado junto con ‘Cara de Perro’. Según información policial, las personas que acudían a la banda criminal eran criminales que huían de la justicia de su país, otros solo buscaban migrar a Europa.

“Él al final se iba -Chino- con el pasajero llevando el pasaporte, como coyote, y lo dejaba en un puente internacional -una escala antes del destino final-. Ahí recién salía a relucir el pasaporte falsificado para sorprender a la autoridad migratoria extranjera”, declaró a El Comercio el coronel PNP José Cruz Chamba, jefe de la División de Investigación de Estafas y Otras Defraudaciones de la Dirincri.

Previo a abordar

Antes de los viajes, César Castro Carbonel, (a) ‘Viejo’, organizaba y guardaba todos los documentos originales robados que luego serían falsificados y suplantados para su venta a migrantes irregulares que mayormente eran de nacionalidad ecuatoriana, boliviana y cubana, los mismos que buscaban adquirir pasaportes con identidades peruanas para ingresar a países como España. También vendían pasaportes de otras 34 nacionalidades.

La policía informó que ‘Los Reyes del Pasaporte’ estudiaban meticulosamente la identidad que ofrecían para suplantar. Investigaban quiénes eran los padres del suplantado, a qué se dedicaba, su entorno, entre otros detalles que les brindaban a sus clientes para que no tengan problemas al momento de pasar migraciones. Asimismo, como en su mayoría eran clientes extranjeros, les explicaban sobre la cultura peruana para poder utilizar el pasaporte peruano suplantado y falsificado que ofrecían.

Especies incautadas 334 pasaportes originales incautados y 11 tarjetas andinas de migración vacías. 1 / 5 Especies incautadas USD$ 5.550,00 incautados. También S/1.587. 2 / 5 Especies incautadas 95 tarjetas de diversos bancos, 60 DNI, 20 relojes de alta gama, 13 celulares y 38 chequeras en blanco del BCP. 3 / 5 Especies incautadas Dos camionetas: Ford y Jeep 4 / 5 Especies incautadas Un revólver 5 / 5

Los montos por el servicio iba desde los US $10.000 hasta US $15.000. Al momento de la más reciente intervención policial se les halló 334 pasaportes originales robados, 119 de ellos se detectaron al interior de un local donde aparentemente ‘Viejo’ se dedicaba a la compra y venta de oro en el Jirón Ocoña del Cercado de Lima, muy cerca de la Plaza San Martín.

Cantidad de pasaportes encontrados País 82 Perú 32 Estados Unidos 27 Argentina 26 España 19 Italia 18 Cuba 17 Reino Unido 16 Francia 16 Venezuela 16 Brasil 9 Bolivia 9 Colombia 7 Chile 4 Bangladesh 4 Pakistán 3 Canadá 3 China 3 Senegal 3 Camerún 2 Portugal 2 Japón 2 Kenia 2 República Dominicana 1 Australia 1 México 1 India 1 Panamá 1 Dinamarca 1 El Salvador 1 Corea 1 Irlandés 1 Países Bajos 1 Alemania 1 Vietnam 1 Irlanda

‘Cara de Perro’, por su parte, era un aplicado falsificador de documentos. A él se le encontró impresoras, scanner, máquinas de fotomecánica y sellos. En ocasiones, cuando no encontraban un pasaporte con el que el cliente pudiera pasar fácilmente intentando lograr un físico parecido al de la foto del agraviado, debían volver a imprimir una perfectamente. A veces hasta arrancaban toda la hoja de identificación para hacerla desde cero.

“Se detectó una modalidad que vale US $15.000. Lo que hacen ellos es que chequean como si se regresaran a su país -desde Perú-, pero en paralelo, una vez que pasan migraciones regularmente, permanecen en la sala de embarque y cuando se activa su otro pasaje comprado con destino a España, por ejemplo, no abordan hacía su país de origen, sino con su pasaje y pasaporte adulterado ingresa al otro avión”, dijo el jefe de la Divieod.

El caso sigue en investigación para conocer más detalles de la compleja operación que realizaba la banda criminal. Los detenidos permanecerán cinco días en la Dirincri como parte de una detención preliminar que pesa sobre ellos.