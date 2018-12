La Victoria: Vanessa Terkes denuncia que usan su nombre para ofrecer trabajo y cupos

Vanessa Terkes, esposa del próximo alcalde de La Victoria, George Forsyth, denunció que algunas personas han estado utilizando su nombre y su imagen para ofrecer puestos de trabajo y solicitar cupos.

La actriz utilizó su cuenta de Instagram para advertir a las personas sobre esta situación y para que no se dejen sorprender. “Me he enterado que existen personas que están tomando mi nombre y mi imagen para ofrecer trabajo e incluso cupos en nuestro distrito”, indicó en el video compartido.

Recordó que su trabajo es la actuación y que muchas personas se acercan para tomarse fotos con ella. Es por ello que no puede saber si la imagen será usada de manera correcta.

“Por favor no se dejen sorprender por gente inescrupulosa que lo único que quieren es sacarles dinero a ustedes. Yo no le pido nada a nadie y no lo voy a pedir nunca”, recalcó la actriz.

Vale recordar que George Forsyth fue elegido alcalde de La Victoria el 7 de octubre. El distrito vive un periodo de inestabilidad tras la captura del alcalde Elías Cuba Bautista y otros 12 implicados en la presunta organización criminal ‘Los Intocables Ediles’. Este grupo se habría encargado del cobro de cupos a comerciantes del distrito durante varios años.

La semana pasada dos generales de la Policía Nacional del Perú fueron detenidos debido a este caso. Se trata de los oficiales José Figueroa Gonzáles y Dwingt Vásquez. Actualmente, varios implicados cumplen un periodo de prisión preventiva.