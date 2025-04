Luego de un operativo de la Policía Nacional del Perú (PNP), en un búnker de Ate, donde se detuvo a 21 personas implicadas en los delitos de proxenetismo, tráfico de drogas y extorsión, la fiscal Jessica Gomero determinó que las pruebas no eran suficientes y 16 acusados salieron en libertad. Por tal motivo, El defensor de la Policía Nacional del Perú, Máximo Ramírez, informó que tomará acciones legales contra la magistrada.

Según Gomero, los únicos indicios fueron un arma de fuego y marihuana, por lo que los acusó de peligro común y posesión ilegal de droga. Además, recibió un caso sin fundamentos claros ni plan de intervención.

“Ninguna de las 16 personas tenía denuncias previas. El Ministerio Público no libera personas, investiga y pasa al poder judicial casos que tienen sustento, que tienen elementos probatorios”, dijo para América Noticias.

Los investigados señalaron que no pueden trabajar y que las armas y drogas encontradas, supuestamente en su poder, no tenían las huellas de los ex detenidos.

En tanto, el jefe de la Región Policial evitó hacer comentarios, sin embargo, Máximo Ramírez, defensor de la Policía Nacional, según Buenos Días Perú, sostuvo que la fiscal “ha incurrido en una falta muy grave”. “La Policía arriesga su vida para capturar a los delincuentes y ella los libera en menos de 48 horas, es absurso totalmente”.

La autoridad dijo que han denunciado a 15 fiscales ante la Autoridad de Control del Ministerio Público por delitos similares.

Este nuevo enfrentamiento entre la Policía Nacional y la Fiscalía pone en evidencia la falta de coordinación entre ambas instituciones, conflicto podría debilitar la lucha contra el crimen organizado en el país.