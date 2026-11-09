Un sismo se registró la tarde de hoy, lunes 9 de noviembre, en Moquegua. La magnitud fue de 3.5, tuvo una profundidad de 29 kilómetros y su epicentro se localizó a 22 kilómetros al sur de Moquegua, Mariscal Nieto, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

De acuerdo al reporte del Centro Sismológico Nacional del IGP, el movimiento telúrico ocurrió a las 12:50 p.m. y alcanzó una intensidad de grado II en Moquegua. Las coordenadas registradas por los sensores fueron de -17.39 grados de latitud y -70.92 grados de longitud.

En tanto, las autoridades de Defensa Civil y del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) se mantienen en monitoreo constante para evaluar posibles efectos colaterales. Hasta el momento no se han reportado heridos ni daños materiales.

REPORTE SÍSMICO IGP/CENSIS/RS 2026-0773 Fecha y Hora Local: 09/11/2026 12:50:50 Magnitud: 3.5 Profundidad: 29km Latitud: -17.39 Longitud: -70.92 Intensidad: II Moquegua Referencia: 22 km al S de Moquegua, Mariscal Nieto - Moquegua https://t.co/6LmGEy2ts2 — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) November 9, 2026

Zona sísmica activa

Cabe recordar que el Perú se encuentra ubicado en una zona de alta actividad sísmica, conocida como el Cinturón de Fuego del Pacífico.

Esta franja concentra gran parte de los movimientos telúricos del mundo debido al constante roce entre las placas tectónicas, por lo que los especialistas recomiendan mantener medidas de prevención.

Mochila de emergencia

De acuerdo a la información brindada y compartida por Indeci, estos son los artículos, productos e implementos que toda mochila de emergencia debe contener: alimentos no perecibles como atún, galletas soda, frutos secos, caramelos, botellas de agua, dinero en monedas, artículos específicos para bebés e infantes, entre otros.

También botiquín de primeros auxilios (vendas, gasas, esparadrapo, mascarillas, agua oxigenada, crema tópica, analgésicos, antibióticos), bolsas plásticas de basura, mantas, cuerdas y artículos de comunicación como linterna, radio o silbato.

¿Y para las mascotas? La mochila de emergencia para mascotas debe contener agua, alimento balanceado, correa, arnés, botiquín y documentos de identificación.