Sismo de magnitud 3.5 se registró esta tarde en Moquegua, informó el IGP. (Foto: IGP)
Sismo de magnitud 3.5 se registró esta tarde en Moquegua, informó el IGP. (Foto: IGP)
Por Redacción EC

Un sismo se registró la tarde de hoy, lunes 9 de noviembre, en Moquegua. La magnitud fue de 3.5, tuvo una profundidad de 29 kilómetros y su epicentro se localizó a 22 kilómetros al sur de Moquegua, Mariscal Nieto, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

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