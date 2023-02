Una joven de 18 años, que había sido reportada como desaparecida hace dos semanas, fue hallada descuartizada en una vivienda en San Martín de Porres. Javier Campos Rodríguez habría confesado el crimen, según reportó América Noticias citando fuentes policiales. La víctima, identificada como Xiomara Huallparimachi, había sido inducida por mucho años a las drogas, la obligaba a prostituirse e incluso abusada sexualmente por el sujeto hace cinco años, según narró su familia.

Encuentran cadáver de mujer desaparecida en la casa de su asesino en SMP

Hace un mes, dijo la familia también, Xiomara fue atacada por Campos Rodríguez con un cuchillo. El sujeto confesó ante la policía que la cabeza de la joven estaba enterrada en su vivienda y que el resto de su cuerpo estaba en una casa contigua.

La hermana de la joven aseguró que no sería el único culpable, sino que habría tres o cuatro personas más involucradas. “Él le vendía droga desde los 16 años y abuso de ella, hizo la denuncia, pero las autoridades no hicieron nada. Hacía que se prostituya, la tenía drogada. También la acuchilló hace un mes, pero no lo denunció”, indicó en declaraciones a América Noticias.