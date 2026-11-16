Una tos que no desaparece, dolor en el pecho o dificultad para respirar pueden parecer molestias respiratorias comunes. Sin embargo, también podrían ser señales de alerta del cáncer de pulmón, una enfermedad que puede avanzar de manera silenciosa durante sus primeras etapas. En el contexto del Día Mundial del Cáncer de Pulmón, que se conmemora cada 17 de noviembre, el Seguro Social de Salud (EsSalud) advierte sobre la importancia de reconocer los síntomas, reducir los factores de riesgo y acudir oportunamente a una evaluación médica.

Las cifras reflejan la importante demanda asistencial que genera esta enfermedad. Hasta el 31 de octubre de 2026, EsSalud atendió a 3945 personas con cáncer de pulmón, una cifra cercana a los 3966 pacientes registrados durante todo el 2025.

Asimismo, las atenciones médicas por esta enfermedad pasaron de 16 663 durante el 2025 a 17 362 en los primeros diez meses de 2026, lo que representa 699 atenciones adicionales, pese a que todavía faltaban dos meses para concluir el año.

Es importante precisar que estas cifras corresponden a atenciones médicas y no a nuevos casos de cáncer, debido a que una misma persona puede recibir consultas, controles y tratamientos en varias oportunidades.

El doctor Octavio Cubas, especialista en Neumología de EsSalud, explicó que uno de los principales riesgos del cáncer de pulmón es que puede desarrollarse sin causar molestias evidentes durante sus primeras etapas, lo que dificulta su identificación temprana.

“Uno de los problemas del cáncer de pulmón es que puede avanzar sin producir molestias evidentes. Por eso, es importante que las personas no normalicen una tos que persiste o empeora, especialmente si se acompaña de otros síntomas. Una evaluación médica permite investigar su causa y determinar si se necesitan estudios adicionales”, señaló el especialista.

Señales que no se debe ignorar

Entre los principales síntomas de alerta del cáncer de pulmón se encuentran la tos persistente o que empeora con el tiempo, dolor en el pecho, dificultad para respirar, tos con sangre, ronquera, cansancio frecuente y pérdida de peso sin causa aparente.

También es importante prestar atención a las infecciones respiratorias recurrentes o que no mejoran con el tratamiento.

El neumólogo precisó que presentar alguno de estos síntomas no significa necesariamente tener cáncer de pulmón, pues pueden estar relacionados con otras enfermedades respiratorias. Sin embargo, recomendó acudir a un establecimiento de salud cuando las molestias persistan o empeoren, especialmente en personas con antecedentes de tabaquismo u otros factores de riesgo.

Asimismo, advirtió que la presencia de sangre al toser requiere una evaluación médica pronta para identificar su causa.

El cáncer de pulmón también afecta a quienes nunca fumaron

Aunque el consumo de tabaco constituye el principal factor de riesgo para desarrollar cáncer de pulmón, no es el único. La enfermedad también puede presentarse en personas que nunca han fumado.

La exposición al humo de cigarrillos de otras personas, la contaminación del aire y el contacto prolongado con sustancias nocivas, como el asbesto, la sílice y determinados gases de combustión, pueden incrementar el riesgo de desarrollar esta enfermedad.

Por ello, el especialista recordó que proteger la salud pulmonar no solo implica evitar el consumo de tabaco, sino también reducir la exposición a contaminantes ambientales y laborales, así como prestar atención a los cambios persistentes en la salud respiratoria.

Diagnóstico oportuno puede ampliar las opciones de tratamiento

El doctor Cubas explicó que, ante la sospecha de cáncer de pulmón, los especialistas realizan una evaluación clínica y, según las características de cada paciente, pueden solicitar estudios de imágenes, como radiografías o tomografías de tórax.

La confirmación del diagnóstico generalmente requiere una biopsia, procedimiento que permite obtener una muestra de tejido para determinar la presencia de células cancerosas.

El tratamiento dependerá del tipo de tumor, el estadio en el que se encuentre la enfermedad y las condiciones generales de salud del paciente. Entre las alternativas terapéuticas se encuentran la cirugía, la quimioterapia, la radioterapia, la inmunoterapia y las terapias dirigidas, que pueden utilizarse de manera individual o combinada, según la evaluación médica.

La detección en etapas tempranas puede ampliar las posibilidades de acceder a tratamientos con intención curativa y mejorar el pronóstico de los pacientes.

Finalmente, EsSalud recomienda evitar el consumo de tabaco, mantenerse alejado del humo de cigarrillos y reducir la exposición a contaminantes y sustancias tóxicas.

Asimismo, exhorta a la población a no restar importancia a una tos persistente, dificultad para respirar u otros cambios en la salud respiratoria. Reconocer las señales de alerta y buscar atención médica a tiempo puede marcar la diferencia para lograr un diagnóstico oportuno y recibir el tratamiento adecuado.