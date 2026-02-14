Resumen

Ancón inauguró su plaza central.
La Municipalidad de Ancón inauguró su nueva plaza central, un espacio histórico de más de 16 mil metros cuadrados. La obra cuenta con pileta, pérgola central, iluminación LED, un pórtico moderno, amplias zonas de esparcimiento y las esculturas de Francisco Talleri, exalcalde distrital, y del almirante Miguel Grau.

