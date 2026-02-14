La Municipalidad de Ancón inauguró su nueva plaza central, un espacio histórico de más de 16 mil metros cuadrados. La obra cuenta con pileta, pérgola central, iluminación LED, un pórtico moderno, amplias zonas de esparcimiento y las esculturas de Francisco Talleri, exalcalde distrital, y del almirante Miguel Grau.

La obra demandó una inversión de más de 2 millones 800 mil soles y tiene cerca de 5 mil metros de áreas verdes. Se han preservado los árboles históricos de la plaza y se colocado nuevas losetas que emulan las olas del mar, zona de banderas y bancas de descanso.

En el balneario residen 130 mil vecinos y recibe a más de 70 mil visitantes de Lima norte y otros distritos los fines de semana.

Plaza central de Ancón

A la develación de las esculturas asistió el exalcalde de Lima Rafael López Aliaga quien es biznieto de Francisco Talleri. El medallista olímpico Stefano Pescheira, tataranieto de Talleri, envió un emotivo saludo a todos los anconeros.

“Es un día de mucho simbolismo y nostalgia para todos nosotros que podemos ver una renovada plaza, y que hoy retoma su brillo de antaño”, manifestó el burgomaestre de Ancón, Samuel Daza.