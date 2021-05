Arturo Granados, asesor de Alta Dirección del Ministerio de Salud (Minsa), informó que el jueves 3 de junio se realizará la vacunación contra el COVID-19 en Lima y Callao, para personas que tienen pendiente aún la aplicación de la segunda dosis. Aclaró que esta jornada solo se ejecutará en 31 de los 62 puntos de vacunación implementados hasta la actualidad, debido a que la mitad de éstos volverán a ser implementados como centros de votación.

En entrevista a TVPerú, el funcionario mencionó que a la fecha son 67 mil personas que aún tienen pendiente recibir la segunda dosis, por lo que tomaron la decisión de separar esa fecha para poder cumplir con la aplicación de la última dosis. Esto, recordó, implica que se haga una excepción durante este día de la semana, debido a que a la fecha los días jueves se hace un alto a las jornadas de vacunación por el descanso del personal y para realizar la limpieza de los puntos de inmunización.

“En el caso de Lima, el jueves 3 de junio vamos a abrir los centros de vacunación que no son centros de votación, para los rezagados de segunda dosis que son 67 mil personas, que están pendientes porque no han ido, no han asistido por distintas razones. Ese jueves estamos promocionando para que los pendientes de segunda dosis acudan a los 31 centros de vacunación que permanecerán abiertos”, señaló.

Granados reiteró que el domingo 6 de junio será el único día en que se suspenderá el proceso de vacunación en todo el país con motivo de la segunda vuelta por las Elecciones Generales 2021. Recordó que son 62 puntos de vacunación a la fecha en Lima y Callao, por ello explicó que el viernes 4, sábado 5 y lunes 7 de junio no habrá jornadas de inoculación en 31 centros de inmunización que son usados como centros de votación, mientras los otros 31 sí se realizará el proceso con normalidad.

Este viernes, el funcionario del Minsa también anunció que a partir de junio se contempla que las jornadas de vacunación contra el COVID-19 se realicen todos los días (7 días de la semana), para cumplir con la meta de inocular a la población mayor de 60 años, antes de finalizar el gobierno liderado por el presidente Francisco Sagasti.

El asesor de Alta Dirección del Ministerio de Salud (Minsa), Arturo Granados, informó que el lunes 31 de mayo inicia la vacunación contra el COVID-19 a adultos entre 63 y 64 años de edad, en Lima y Callao. Explicó que el proceso de inmunización se realiza de forma fraccionada para evitar aglomeraciones y mejorar la atención del citado grupo de personas.

