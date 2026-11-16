Durante su visita apostólica al país, el papa León XIV recibió de manos de la Biblioteca Nacional del Perú (BNP) un ejemplar de la Doctrina Christiana y catecismo para instrucción de los indios, una de las mayores joyas del patrimonio bibliográfico nacional y el primer libro impreso en Sudamérica.

El ejemplar entregado al pontífice tiene un significado especialmente emotivo: contiene una dedicatoria a su madre, Miledred Martínez, bibliotecaria y educadora, un gesto que vincula esta obra histórica con la memoria familiar y el valor de la educación, los libros y las bibliotecas.

Como parte de este encuentro, León XIV también firmó de su puño y letra otro ejemplar de la obra que le entregó la BNP. Este volumen será conservado en los repositorios de la institución como un documento de especial valor histórico y patrimonial, testimonio de la visita del pontífice y de su reencuentro con el pueblo peruano.

Un libro que hizo historia en Sudamérica

La Doctrina Christiana fue impresa en Lima en 1584 por Antonio Ricardo, bajo los acuerdos del Tercer Concilio Limense. Su publicación marcó un hito en la historia editorial del continente, al convertirse en el primer libro impreso en el Perú y Sudamérica.

Su extraordinario valor también reside en su carácter trilingüe. La obra fue publicada en castellano, quechua y aimara, y reunió explicaciones de la fe, oraciones, catecismos, preguntas y respuestas destinadas a la enseñanza religiosa durante el periodo colonial.

Más allá de su contenido doctrinal, constituye una fuente documental excepcional para conocer la historia de la imprenta en el continente, los procesos de evangelización y las relaciones culturales y lingüísticas que marcaron aquella época.

La obra fue impulsada por Santo Toribio de Mogrovejo, quien promovió la elaboración de un documento consensuado para la enseñanza de la doctrina cristiana. Su publicación representó uno de los primeros grandes hitos de la producción editorial en el territorio que hoy es el Perú.

Rescatar el patrimonio para mantener viva nuestra memoria

La nueva edición de la Doctrina Christiana, publicada por la BNP a propósito de la visita del papa León XIV, permitió recuperar y acercar a la ciudadanía una obra fundamental de nuestra historia. Su puesta en circulación facilita el acceso, estudio y difusión de un documento que durante siglos ha formado parte del patrimonio bibliográfico del país.

La entrega de este ejemplar al pontífice y la incorporación del volumen firmado a los repositorios de la Biblioteca Nacional añaden una nueva dimensión a esta publicación: la convierten también en memoria de un acontecimiento que vincula la historia, la cultura y la identidad peruana con la visita de León XIV.

Con esta iniciativa, la Biblioteca Nacional del Perú reafirma su compromiso de preservar, recuperar y difundir los tesoros bibliográficos de la nación. Porque conservar un libro de 1584 no significa únicamente proteger sus páginas: significa mantener viva nuestra historia y garantizar que las próximas generaciones puedan conocerla.