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Resumen

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Erick Goñi se presentaba como un experto financiero y propietario de Ergo Capital. Foto: redes sociales.
Erick Goñi se presentaba como un experto financiero y propietario de Ergo Capital. Foto: redes sociales.
Por Sebastián Ramírez Mendoza

¿Dónde está Erick Goñi? Al menos 150 personas se hacen la misma pregunta. En internet, su vida parece estar rodeada de lujos y éxito, pero detrás de esa imagen hay una historia preocupante. Diversos testimonios recogidos por El Comercio señalan que fueron perjudicados luego de confiar en la promesa de incrementar su capital mediante inversiones en un fondo denominado Ergo Capital. Esta empresa administraba el dinero de sus clientes con el objetivo de generarles ganancias. Sin embargo, según los afectados, el retorno prometido dejó de llegar y las pérdidas acumuladas ascenderían hasta los US$18 millones.

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