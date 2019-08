Panamericanos 2019: cierre y desvíos por competencia Marcha Atlética en Miraflores

Este domingo 11 de agosto, la avenida José Larco de Miraflores será sede de la prueba Marcha Atlética 50K por los Juegos Panamericanos Lima 2019.



Por tal motivo, se restringirá el tránsito vehicular en la mencionada vía a partir de las cero horas hasta las 3 p.m. del domingo, en ambos sentidos, desde la avenida Ricardo Palma hasta la avenida Alfredo Benavides.

Previamente, desde hoy, viernes 9 de agosto, se realizarán desvíos vehiculares para la instalación y desinstalación de estructuras en la avenida José Larco, desde la avenida Ernesto Diez Canseco hasta la calle Cantuarias (una cuadra). Este cierre va desde las 8:30 p.m. de hoy hasta las 6 p.m. del domingo 11.



Para este caso, las vías alternas serán las siguientes: su ruta - av. Armendáriz (EO) – av. José Larco – av. Benavides (OE) – av. La Paz – av. Ricardo Palma (EO) – av. Arequipa (SN) – su ruta…

- DESVÍOS DEL DOMINGO 11 DE AGOSTO-



Para el desarrollo de la prueba Marcha Atlética 50K la Municipalidad de Lima ha dispuesto las siguientes vías alternas:

Desvío transporte privado



Hacia el norte: av. José Larco – av. Benavides - av. La Paz – calle Alfonso Ugarte - calle Gonzales Prada – av. Petit Thouars.



Hacia el sur: av. Arequipa – calle Enrique Palacios – calle Elías Aguirre - av. Grau – calle José Gálvez – Malecón Balta.



Hacia el este: calle Jorge Chávez – calle José Gálvez – Malecón Balta – av. Benavides.



Hacia el oeste: calle Narciso de la Colina – av. Petit Thouars – calle Gonzales Prada - calle Enrique Palacios – calle Elías Aguirre – av. José Pardo.

Desvío transporte público:



De oeste a este: …su ruta - av. José Pardo (OE) – calle Jorge Chávez – calle José Gálvez – av. Malecón 28 de Julio – av. Benavides – av. La Paz – av. Ricardo Palma (OE) – su ruta…



De este a oeste: …su ruta – av. Ricardo Palma (EO) – av. Petit Thouars – calle Gonzales Prada - calle Enrique Palacios – av. Comandante Espinar – av. José Pardo – su ruta...



Desvío Corredor Azul:



De norte a sur: …su ruta – av. Arequipa – calle Enrique Palacios - calle Elías Aguirre – calle José Gálvez OE – av. Malecón 28 de Julio – su ruta…



De sur a norte: …su ruta - av. José Larco - av. Benavides - av. La Paz – calle Alfonso Ugarte – calle Gonzales Prada (EO) – av. Petit Thouars – su ruta…

La semana pasada fue la primera prueba de Marcha Atlética, en la modalidad 20 kilómetros. La atleta peruana Kimberly García León, ganadora de la medalla de plata en la categoría femenina. La presea de oro fue para Sandra Arenas de Colombia y la de bronce para Erica Sena de Brasil.



Otra integrante del equipo peruano fue Mary Luz Andía, de solo 18 años. Ella se ubicó en el puesto 10.

En la modalidad de varones, alcanzó la medalla de oro Brian Pintado, de Ecuador, la de plata fue para Caio Oliveira de Sena de Brasil y la de bronce fue para José Barrondo de Guatemala. El único peruano que participó en esta competencia, José Mamani, fue descalificado.

La Marcha Atlética es uno de los deportes de ruta que podrán verse gratuitamente, y se espera que cerca de cinco mil personas acompañen a los deportistas alentándolos a lo largo del recorrido.



Por ello, el Comité Organizador de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019 brindó las siguientes recomendaciones para respetar a los atletas:



• No tirar objetos a la pista de competencia.

• No echar agua a los atletas.

• No interferir en el circuito.

• No llevar mascotas ya que estas se pueden escapar y pueden irrumpir en la competencia.

• Respetar el cierre de vías que se darán por la competencia.