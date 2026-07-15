La Copa del Mundo 2026 está a punto de llegar a su fin, y el espectáculo de cierre promete estar a la altura de uno de los torneos más grandes de la historia. Este domingo 19 de julio, el imponente MetLife Stadium (en la sede de Nueva York/Nueva Jersey) se transformará en el epicentro del entretenimiento global para la gran ceremonia de clausura, antes de que ruede el balón por el partido definitivo.

El evento no solo coronará al nuevo campeón del mundo, sino que reunirá a una constelación de estrellas de la música, el cine y las redes sociales que ya ha encendido la expectativa de millones de fanáticos.

Estrellas confirmadas para la ceremonia de clausura en el MetLife Stadium

La FIFA ha preparado un cartel sumamente diverso que busca conectar con diferentes generaciones y culturas. Entre las figuras internacionales confirmadas para brillar en el escenario principal se encuentran:

Tom Cruise: El legendario actor de Hollywood, conocido por sus acrobacias extremas, traerá el toque de espectacularidad cinematográfica al evento.

El legendario actor de Hollywood, conocido por sus acrobacias extremas, traerá el toque de espectacularidad cinematográfica al evento. Robbie Williams: El carismático cantante británico, quien ya sabe lo que es inaugurar un mundial (Rusia 2018), regresa para poner a vibrar el estadio con su energía y sus grandes éxitos.

El carismático cantante británico, quien ya sabe lo que es inaugurar un mundial (Rusia 2018), regresa para poner a vibrar el estadio con su energía y sus grandes éxitos. Laura Pausini: La icónica cantautora italiana aportará el toque romántico, la potencia vocal y la elegancia latina que la caracterizan a nivel mundial.

La icónica cantautora italiana aportará el toque romántico, la potencia vocal y la elegancia latina que la caracterizan a nivel mundial. Nicole Scherzinger: La talentosa exlíder de The Pussycat Dolls promete un despliegue coreográfico y vocal de primer nivel.

La talentosa exlíder de The Pussycat Dolls promete un despliegue coreográfico y vocal de primer nivel. IShowSpeed: El popular streamer y creador de contenido estadounidense representará la cultura digital y el fervor de las nuevas generaciones futboleras.

El histórico “Show de Medio Tiempo”: Madonna, BTS, Shakira y Justin Bieber confirmados

Por primera vez en la historia de la Copa del Mundo, la FIFA implementará un megaespectáculo en el entretiempo de la final. El bloque musical, que tendrá un fin benéfico a favor de la fundación FIFA Global Citizen Education Fund, está siendo curado por Chris Martin, líder de Coldplay.

Debido a la magnitud del show, el descanso de la final se extenderá de los 15 minutos reglamentarios a un formato más largo. Las superestrellas globales que se adueñarán del escenario en el medio tiempo son:

Madonna: La “Reina del Pop” liderará este innovador segmento con un despliegue de producción masivo.

La “Reina del Pop” liderará este innovador segmento con un despliegue de producción masivo. Shakira: La colombiana, considerada la reina indiscutible de las bandas sonoras mundialistas, se une al show junto al cantante nigeriano Burna Boy . Ambos interpretarán en vivo “Dai Dai” , el himno oficial del torneo.

La colombiana, considerada la reina indiscutible de las bandas sonoras mundialistas, se une al show junto al cantante nigeriano . Ambos interpretarán en vivo , el himno oficial del torneo. BTS: Los gigantes del K-pop marcarán un hito al llevar su música y coreografías al evento deportivo más visto del planeta.

Los gigantes del K-pop marcarán un hito al llevar su música y coreografías al evento deportivo más visto del planeta. Justin Bieber: El ídolo del pop global regresa a los grandes escenarios como uno de los co-headliners de la noche.

Jennifer Hudson pondrá la voz al Himno Nacional

La previa inmediata al pitazo inicial de la final también contará con un momento de gala. La cantante y actriz estadounidense Jennifer Hudson, una de las pocas artistas en el mundo en poseer el estatus “EGOT” (ganadora de premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony), será la encargada de interpretar una versión especial y solemne del himno nacional de los Estados Unidos en el MetLife Stadium.

¿Cuándo y a qué hora se juega la gran final del Mundial 2026?

El partido más esperado del año ya tiene coordenadas definitivas. La gran final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 se disputará este domingo 19 de julio en el espectacular MetLife Stadium (oficialmente renombrado para el torneo como New York New Jersey Stadium).

La programación oficial de la FIFA ha fijado el inicio del encuentro en los siguientes horarios:

Perú, Colombia, Ecuador y Hora Local (Nueva York / Nueva Jersey): 3:00 p. m.

3:00 p. m. México y Centroamérica: 2:00 p. m.

2:00 p. m. Argentina, Chile y Uruguay: 5:00 p. m.

5:00 p. m. España (Europa Central): 9:00 p. m.

La ceremonia de clausura oficial arrancará exactamente 90 minutos antes del pitazo inicial (a la 1:30 p. m. hora de Perú / hora local). Te recomendamos conectarte desde temprano para disfrutar de todo el despliegue artístico sin interrupciones.