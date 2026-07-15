Conoce a todos los artistas y creadores confirmados, el horario de la gran final de este domingo 19 de julio y los detalles del primer megaevento musical que detendrá el partido definitorio en el MetLife Stadium. (Foto: FIFA)
Conoce a todos los artistas y creadores confirmados, el horario de la gran final de este domingo 19 de julio y los detalles del primer megaevento musical que detendrá el partido definitorio en el MetLife Stadium. (Foto: FIFA)
Por Paolo Valdivia

La Copa del Mundo 2026 está a punto de llegar a su fin, y el espectáculo de cierre promete estar a la altura de uno de los torneos más grandes de la historia. Este domingo 19 de julio, el imponente MetLife Stadium (en la sede de Nueva York/Nueva Jersey) se transformará en el epicentro del entretenimiento global para la gran ceremonia de clausura, antes de que ruede el balón por el partido definitivo.

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