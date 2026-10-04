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Tras un trabajo de prevención, patrullaje y vigilancia, San Isidro registró una reducción de 22,7% en los eventos delictivos consumados entre enero y septiembre de 2026, respecto al mismo periodo del año anterior. Este resultado se enmarca en la estrategia de seguridad impulsada por la gestión de la alcaldesa Nancy Vizurraga, que viene reforzando las acciones de prevención, vigilancia y respuesta en los distintos sectores del distrito.

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