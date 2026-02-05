El festival oxapampino Oxa Grill & Bier se desarrollará el 28 de febrero en Lurín, donde los visitantes podrán disfrutar de cultura viva, exhibiciones de rodeo, show de barrileras, desfile de vaqueras a caballo, deliciosa gastronomía y cervezas artesanales listas para refrescar la jornada.

La fiesta arrancará desde las 10:30 a.m. en la Asociación Nacional de Productores de Carne Bovina, en Lurín, donde los visitantes conocerán las tradiciones amazónicas, andinas y europeas que conviven en Oxapampa, una mezcla cultural que la convierte en uno de los destinos más atractivos del país.

Entre las actividades imperdibles destacan el tradicional rodeo oxapampino, el emocionante torneo de cintas a caballo, la divertida gymkana, la yunza o cortamonte, como se le conoce en Oxapampa, y las demostraciones de destreza forestal, espectáculos que reflejan el fuerte vínculo de la provincia con la naturaleza y sus costumbres de herencia austroalemana.

El público también disfrutará de una zona gastronómica, donde asarán una res entera a la parrilla, venderán jugosas hamburguesas y charcutería oxapampina, que prometen hacer agua la boca desde el primer momento. En este festival también se ofrecerá degustación y venta de productos locales como mieles, cervezas artesanales y lácteos, entre otros.

El evento, organizado por la Municipalidad Provincial de Oxapampa y la Asociación Cultural de Tradiciones Oxapampinas, busca acercar al público limeño y extranjero a las tradiciones vivas de la provincia, impulsar el turismo interno y dar mayor visibilidad a productores, ganaderos, artesanos y emprendedores.

Las entradas tienen un costo de S/ 50, pero las primeras 200 podrán adquirirse en preventa a S/ 39.90 a través del portal Joinnus.