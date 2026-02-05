Resumen

El festival oxapampino Oxa Grill & Bier se desarrollará el 28 de febrero en Lurín, donde los visitantes podrán disfrutar de cultura viva, exhibiciones de rodeo, show de barrileras, desfile de vaqueras a caballo, deliciosa gastronomía y cervezas artesanales listas para refrescar la jornada.

