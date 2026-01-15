Minedu despachó más del 80% del material educativo a regiones para el Año Escolar 2026.

El Ministerio de Educación (Minedu) informó que, hasta el momento, se ha despachado el 82.4% del material educativo programado para el Año Escolar 2026, equivalente a 10 816 449 unidades, que incluyen textos escolares, cuadernos de trabajo, libros, útiles escolares, artículos lúdicos, equipos electrónicos y guías para docentes, entre otros recursos, los cuales ya fueron enviados a las 26 direcciones regionales de Educación (DRE), 225 UGEL y 25 Colegios de Alto Rendimiento (COAR) del país.

Asimismo, detalló que, a la fecha, se registra un avance de entrega del 52.0%, lo que representa 6 825 610 unidades ya recibidas físicamente por las instancias educativas, garantizando que estudiantes y docentes dispongan de los recursos pedagógicos necesarios desde el primer día de clases, programado para el 16 de marzo.

“Estamos trabajando de manera sostenida para que los materiales educativos lleguen oportunamente a cada región del país. Nuestro compromiso es que ningún estudiante inicie el año escolar sin los recursos que necesita para aprender: el aprendizaje no puede esperar”, afirmó el ministro de Educación, Jorge Figueroa Guzmán.

La dotación de materiales educativos 2026 contempla la distribución de 13 121 460 unidades correspondientes a 431 categorías, con una inversión aproximada de S/42.8 millones, orientada a atender a cerca de seis millones de estudiantes de más de 64 mil instituciones educativas de Educación Básica Regular, Especial y Alternativa.

Un componente clave de esta dotación es la atención a la Educación Intercultural Bilingüe (EIB), pues 820 797 unidades fueron elaboradas en 32 lenguas originarias. Del mismo modo, destacan materiales para la educación inclusiva, que incorporan recursos adaptados al sistema braille.

El Minedu informó que la meta institucional es completar la entrega del material a las UGEL en marzo, para que estas puedan culminar la distribución a las instituciones educativas antes y durante el inicio del año escolar.