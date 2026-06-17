La Reserva Nacional Pacaya Samiria se ha consolidado como un ejemplo de cómo la conservación de la biodiversidad puede generar oportunidades de desarrollo para las comunidades amazónicas. Así lo destacó la ministra del Ambiente, Nelly Paredes del Castillo, durante una visita a la comunidad campesina Buenos Aires, donde conoció iniciativas sostenibles que benefician a más de mil familias locales.

Acompañada por el presidente ejecutivo del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), José Carlos Nieto Navarrete, y una delegación integrada por representantes de embajadas, organismos internacionales y empresas, la titular del Ministerio del Ambiente (Minam) recorrió experiencias vinculadas al manejo de taricaya, aprovechamiento sostenible de aguaje, manejo pesquero de paiche y diversos emprendimientos impulsados por las comunidades que contribuyen activamente a la conservación de este importante ecosistema amazónico.

Durante el recorrido, la ministra resaltó que Pacaya Samiria representa un modelo exitoso donde la protección del patrimonio natural se complementa con la generación de bienestar para la población.

“Este territorio demuestra que la conservación efectiva no es posible sin gobernanza local. Más de 90 comunidades participan activamente en su gestión y han logrado mantener en buen estado de conservación más del 93 % de la reserva”, señaló.

Con una extensión de 2,08 millones de hectáreas, Pacaya Samiria es la tercera área natural protegida más extensa del país y alberga 1.025 especies de vertebrados, equivalentes al 27 % de las registradas en el Perú.

Uno de los resultados más destacados corresponde a la recuperación de la taricaya. Desde 2013, la población de esta especie pasó de 0,3 a 9,1 individuos por kilómetro. Solo en 2025 se liberaron más de 887 mil crías y, durante los últimos cinco años, la cifra superó los cinco millones de ejemplares.

Esta recuperación ha permitido consolidar una actividad económica sostenible para las comunidades.

Actualmente, 367 familias organizadas en 41 grupos de manejo participan en el aprovechamiento legal de la especie, generando durante 2025 ingresos cercanos a los S/ 600 mil.

En el caso del aguaje, más de 388 mil hectáreas se encuentran bajo manejo sostenible y 276 familias participan directamente en esta actividad. Durante este año se comercializaron más de 10 600 sacos del fruto, con ingresos superiores a S/ 425 mil.

La delegación también conoció los resultados del turismo de naturaleza que se desarrolla en la reserva.

Durante 2025, Pacaya Samiria recibió más de 15 mil visitantes y generó alrededor de S/ 20 millones en ingresos directos e indirectos, además de más de mil empleos asociados a esta actividad.

Los resultados alcanzados en la Reserva Nacional Pacaya Samiria reflejan el compromiso del Estado con la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible de la Amazonía.

A través del trabajo articulado entre el Ministerio del Ambiente, el Sernanp, las comunidades locales y diversos aliados estratégicos, se viene consolidando un modelo de gestión que contribuye a proteger el patrimonio natural del país, fortalecer la gobernanza territorial y mejorar la calidad de vida de la población.