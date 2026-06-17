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Reserva Pacaya Samiria
Reserva Pacaya Samiria
Por Redacción EC

La Reserva Nacional Pacaya Samiria se ha consolidado como un ejemplo de cómo la conservación de la biodiversidad puede generar oportunidades de desarrollo para las comunidades amazónicas. Así lo destacó la ministra del Ambiente, Nelly Paredes del Castillo, durante una visita a la comunidad campesina Buenos Aires, donde conoció iniciativas sostenibles que benefician a más de mil familias locales.

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