Resumen

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La viceministra de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Minam, Carmen Vegas, acompañada de embajadores, representantes de organismos internacionales y empresarios, recorrió las instalaciones del IIAP en Iquitos para conocer de cerca los avances tecnológicos y científicos que vienen transformando la gestión sostenible de los recursos naturales en la Amazonía. Foto: Minam
La viceministra de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Minam, Carmen Vegas, acompañada de embajadores, representantes de organismos internacionales y empresarios, recorrió las instalaciones del IIAP en Iquitos para conocer de cerca los avances tecnológicos y científicos que vienen transformando la gestión sostenible de los recursos naturales en la Amazonía. Foto: Minam
Por Redacción EC

La inteligencia artificial, los análisis genéticos y el uso de drones están revolucionando la forma de estudiar, monitorear y proteger la Amazonía peruana. Estas innovaciones, desarrolladas por el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam), fortalecen la investigación científica, mejoran el monitoreo ambiental y contribuyen al desarrollo de soluciones sostenibles para la conservación de la biodiversidad y el impulso de la bioeconomía amazónica.

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