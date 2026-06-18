La inteligencia artificial, los análisis genéticos y el uso de drones están revolucionando la forma de estudiar, monitorear y proteger la Amazonía peruana. Estas innovaciones, desarrolladas por el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam), fortalecen la investigación científica, mejoran el monitoreo ambiental y contribuyen al desarrollo de soluciones sostenibles para la conservación de la biodiversidad y el impulso de la bioeconomía amazónica.

El IIAP también viene acercando la ciencia y el conocimiento amazónico a la ciudadanía mediante herramientas digitales innovadoras. Foto: Minam

La viceministra de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Minam, Carmen Vegas, acompañada de embajadores, representantes de organismos internacionales y empresarios, recorrió las instalaciones del IIAP en Iquitos para conocer de cerca los avances tecnológicos y científicos que vienen transformando la gestión sostenible de los recursos naturales en la Amazonía.

Durante la visita, la comitiva conoció el Laboratorio de Inteligencia Artificial, la Sala de Aplicativos Móviles y la supercomputadora “Manatí”, herramientas que potencian la generación y procesamiento de información para la investigación científica y la toma de decisiones en materia ambiental. Así como la Biblioteca de la Biodiversidad y las Culturas Amazónicas del IIAP en donde presenció las innovaciones tecnológicas que están transformando la conservación y el aprovechamiento sostenible de la Amazonía peruana.

“Esta visita permite mostrar el enorme potencial científico y tecnológico que tiene la Amazonía peruana. En el IIAP se desarrollan investigaciones y herramientas innovadoras, desde inteligencia artificial y aplicaciones móviles hasta drones y tecnologías para la restauración de ecosistemas, que responden a las necesidades reales del territorio. Estamos convencidos de que la ciencia, la innovación y la cooperación son fundamentales para conservar nuestra biodiversidad y generar desarrollo sostenible para las poblaciones amazónicas”, afirmó la viceministra Carmen Vegas.

Asimismo, se presentaron los avances del Laboratorio de Calidad Ambiental, donde se desarrollan análisis especializados para detectar metales pesados y microplásticos en ecosistemas amazónicos. También se mostraron tecnologías para la restauración de bosques degradados mediante drones y esferas restauradoras, una innovación que permite acelerar la recuperación de áreas afectadas por incendios forestales y otros procesos de degradación.

La comitiva conoció el Laboratorio de Inteligencia Artificial, la Sala de Aplicativos Móviles y la supercomputadora “Manatí”, herramientas que potencian la generación y procesamiento de información para la investigación científica y la toma de decisiones en materia ambiental. Foto: Minem

El recorrido incluyó una visita al Centro de Investigación Quistococha, donde se desarrollan investigaciones orientadas a mejorar la reproducción, sanidad y conservación de especies acuáticas amazónicas de alto valor comercial, contribuyendo a una producción sostenible y al fortalecimiento de la seguridad alimentaria en la región.

La delegación también conoció el Módulo de Producción de Larvas de Mosca Soldado Negra, basado en principios de economía circular para el aprovechamiento de residuos orgánicos, así como los laboratorios de Química de Productos Naturales y de Biología y Genética Molecular. En estos espacios se investigan compuestos derivados de la biodiversidad amazónica y se aplican herramientas de ADN ambiental para la identificación de especies y el monitoreo de ecosistemas.

Tecnología que conecta con la Amazonía

El IIAP también viene acercando la ciencia y el conocimiento amazónico a la ciudadanía mediante herramientas digitales innovadoras. Entre ellas destacan las aplicaciones móviles Amazonía: Guía Ilustrada de Flora y Fauna y Biodiversidad y Culturas Amazónicas, que permiten conocer la riqueza biológica y cultural de la Amazonía, incluso en zonas sin acceso a internet.

A estas iniciativas se suman plataformas digitales de acceso abierto y experiencias de realidad virtual que permiten explorar ecosistemas amazónicos de manera inmersiva, fortaleciendo la educación ambiental y promoviendo una mayor valoración de la biodiversidad del país.

Con estas acciones, el Minam, a través del IIAP, reafirma su apuesta por la ciencia, la tecnología y la innovación como herramientas fundamentales para conservar la Amazonía, impulsar la bioeconomía y generar oportunidades de desarrollo sostenible para las poblaciones amazónicas.