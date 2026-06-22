El hallazgo más relevante corresponde a una nueva especie de rana del género Chiasmocleis. (Foto: Minam)
El hallazgo más relevante corresponde a una nueva especie de rana del género Chiasmocleis. (Foto: Minam)
Por Redacción EC

Una expedición científica liderada por el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam), identificó dos nuevas especies para la ciencia en la Reserva Comunal Yanesha, en la región Pasco, uno de los territorios con mayor riqueza biológica de la Amazonía peruana.

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