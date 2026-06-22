Una expedición científica liderada por el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam), identificó dos nuevas especies para la ciencia en la Reserva Comunal Yanesha, en la región Pasco, uno de los territorios con mayor riqueza biológica de la Amazonía peruana.

El hallazgo más relevante corresponde a una nueva especie de rana del género Chiasmocleis, descubierta durante evaluaciones nocturnas realizadas en el interior de la reserva. El pequeño anfibio, de menos de dos centímetros de longitud, presenta características morfológicas que sugieren que podría tratarse de una especie aún no descrita por la ciencia. Su confirmación requerirá estudios genéticos especializados.

A este descubrimiento se suma la identificación de un nuevo pez del género Ancistrus, registrado durante los muestreos realizados en ríos y quebradas de la zona.

Los investigadores también documentaron más de 37 especies de peces, entre ellas el boquichico, la corvina y la carachama, recursos fundamentales para la seguridad alimentaria de las comunidades locales.

La expedición permitió además registrar una importante diversidad de aves, incluyendo especies emblemáticas como el ermitaño de Koepcke, colibrí endémico del Perú, y el gallito de las rocas andino, ave nacional, para la cual se encontraron evidencias de reproducción activa dentro de la reserva.

Se halló un nuevo pez del género Ancistrus, registrado durante los muestreos realizados en ríos y quebradas de la zona. (Foto: Minam)

Los resultados científicos también revelaron una notable riqueza de otros grupos biológicos. Se registraron 31 especies de escarabajos coprófagos, 120 individuos de murciélagos pertenecientes a 26 especies y más de 300 especies de plantas, algunas de las cuales podrían constituir nuevos registros para la región Pasco.

Más allá de la biodiversidad, la investigación puso en valor el conocimiento tradicional de las comunidades Yanesha. Durante el trabajo de campo se documentaron más de 120 especies de plantas medicinales y de uso ritual, utilizadas ancestralmente por la población local. Asimismo, los comuneros compartieron información sobre los impactos que viene generando la deforestación, entre ellos el incremento de la temperatura y la disminución de fauna silvestre.

La investigación se desarrolló entre abril y mayo de 2026 y reunió a especialistas en fauna, flora y ciencias sociales, quienes recorrieron diversos sectores de la reserva y su zona de amortiguamiento para ampliar el conocimiento sobre este importante ecosistema amazónico.

Los hallazgos refuerzan la importancia de la Reserva Comunal Yanesha como uno de los principales refugios de biodiversidad del país. Creada en 1988, fue la primera reserva comunal establecida en el Perú y actualmente protege más de 34 mil hectáreas de bosques de selva alta, donde habitan especies emblemáticas y amenazadas como el jaguar y el lobo de río.

Estos resultados evidencian que la Amazonía peruana continúa siendo una fuente invaluable de conocimiento científico y resaltan la necesidad de fortalecer las investigaciones y acciones de conservación para proteger uno de los patrimonios naturales más importantes del país.