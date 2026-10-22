El Papa León XIV salió exitosamente de una intervención quirúrgica en la que le removieron un cáncer pulmonar. (EFE/EPA/ANGELO CARCONI).
El Papa León XIV salió exitosamente de una intervención quirúrgica en la que le removieron un cáncer pulmonar. (EFE/EPA/ANGELO CARCONI).
Por Redacción EC

La Conferencia Episcopal Peruana desmintió que soliciten pagos o donativos económicos para la inscripción oficial en el voluntariado “Amigos de León”. En su nota de prensa se pronuncian tras detectar cobros irregulares por credenciales de identificación y prendas de vestir relacionadas a la visita del papa León XIV en el Perú.

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