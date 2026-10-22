La Conferencia Episcopal Peruana desmintió que soliciten pagos o donativos económicos para la inscripción oficial en el voluntariado “Amigos de León”. En su nota de prensa se pronuncian tras detectar cobros irregulares por credenciales de identificación y prendas de vestir relacionadas a la visita del papa León XIV en el Perú.

La representación eclesiástica aclaró que ningún trámite o kit de acreditación requiere un desembolso financiero por parte de los postulantes inscritos. En esa línea, advirtieron que ni el episcopado ni las diócesis solicitan dinero a través de Yape, transferencias bancarias u otros medios virtuales.

Los organizadores exhortaron a la comunidad católica a verificar los comunicados oficiales únicamente mediante la plataforma digital autorizada del voluntariado. Los responsables de la jornada pastoral establecieron canales virtuales directos para mantener una comunicación transparente y constante con todos los jóvenes participantes.

Conferencia Episcopal Peruana aclara que el voluntariado "Amigos de León" no solicita pagos ni donativos por credenciales o polos. https://t.co/hQFWtFqSzN — Conferencia Episcopal Peruana (@conf_episcopal) October 22, 2026

El grupo de voluntarios “Amigos de León” cumplirá labores de orientación, hospitalidad, logística y resguardo durante las distintas actividades programadas en el territorio nacional. Los participantes aprobados recibirán capacitaciones previas en aspectos espirituales, organizativos y en protocolos estrictos de prevención de riesgos para la jornada.

Las inscripciones para la convocatoria permanecen habilitadas en el portal de internet “leon14enperu.com” para personas entre 18 y 45 años de edad. Las distintas jurisdicciones eclesiásticas coordinan la acreditación final de los colaboradores asignados a cada una de las sedes oficiales del evento.

Nuncio apostólico reitera que el papa León XIV visitará el Perú

El nuncio apostólico en el Perú, Paolo Rocco, reconfirmó que la gira oficial del papa León XIV se mantiene plenamente vigente en el calendario. El representante diplomático del Vaticano sostuvo que el itinerario pastoral comprende las cuatro ciudades acordadas desde el inicio de las gestiones institucionales en el Perú.

La delegación vaticana ratificó la pronta llegada de una comitiva técnica a suelo peruano el 26 de octubre para inspeccionar los preparativos. El equipo de trabajo coordinará los esquemas de seguridad y los protocolos médicos requeridos en los recintos elegidos para los actos públicos masivos.

El Santo Padre arribará a territorio nacional el 12 de noviembre tras recuperarse favorablemente de su reciente y exitosa operación quirúrgica en Roma.