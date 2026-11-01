Visita del papa León XIV: llegan al Perú los vehículos especiales que lo trasladarán durante sus recorridos. Foto: Latam
Visita del papa León XIV: llegan al Perú los vehículos especiales que lo trasladarán durante sus recorridos. Foto: Latam
Por Redacción EC

Los preparativos para la visita del papa León XIV al Perú continúan avanzando. Los dos papamóviles que utilizará el sumo pontífice durante su recorrido por el país llegaron este domingo 1 de noviembre al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, procedentes de Brasil, a bordo de un avión de carga de Latam Cargo.

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