Los preparativos para la visita del papa León XIV al Perú continúan avanzando. Los dos papamóviles que utilizará el sumo pontífice durante su recorrido por el país llegaron este domingo 1 de noviembre al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, procedentes de Brasil, a bordo de un avión de carga de Latam Cargo.

Las unidades fueron recibidas por el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, quien supervisó las operaciones de descarga e inspeccionó uno de los vehículos para comprobar que hubiera arribado en las condiciones previstas.

Los vehículos fueron fabricados por General Motors sobre la base de camionetas Chevrolet Colorado y adaptados de acuerdo con las especificaciones de seguridad y movilidad establecidas por el Vaticano, informó la Agencia Andina.

¿Cómo son los papamóviles que utilizará León XIV durante su visita al Perú?

Los dos vehículos cuentan con una estructura especialmente acondicionada para facilitar los recorridos públicos del papa León XIV y permitirle mantener el contacto con los fieles que acudirán a recibirlo.

Entre sus principales características destaca un cubículo transparente de protección, así como una silla especial giratoria que permitirá al pontífice orientarse hacia diferentes lados mientras se desplaza.

Los papamóviles de León XIV ya están en Lima. Foto: Latam

Además, las camionetas incorporan escaleras retráctiles y pasamanos para facilitar el ingreso y la salida del papa, así como brindarle mayor estabilidad durante sus recorridos.

Cada papamóvil tiene un peso aproximado de tres toneladas y una altura cercana a los 2,6 metros. Las adaptaciones se realizaron en la planta de la compañía ubicada en São José dos Campos, Brasil.

Los vehículos fueron trasladados desde Brasil con algunas de sus estructuras parcialmente desmontadas, debido a las condiciones logísticas necesarias para su transporte aéreo.

Visita del papa León XIV: llegan al Perú los vehículos especiales que lo trasladarán durante sus recorridos. Foto: Latam

Al respecto, el canciller Carlos Espá informó que ambas unidades serán ensambladas completamente durante los próximos días, con el objetivo de que estén listas antes del inicio de las actividades oficiales del pontífice en territorio peruano.

Durante la inspección en el aeropuerto, el ministro verificó que el primer vehículo había llegado conforme a lo planificado y sin inconvenientes.

“Estamos muy contentos y felices por la llegada de los papamóviles”, declaró Espá a la prensa.

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