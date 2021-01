El presidente de la Comisión Especial COVID-19 del Congreso, Leonardo Inga, indicó que su grupo de trabajo no quedó conforme con la presentación de la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, quien informó el último martes sobre los avances de las negociaciones para la compra de la vacuna contra el coronavirus.

En diálogo con RPP, Inga señaló que Mazzetti no dio mayores alcances sobre los motivos por los que todavía no se firma el acuerdo final con Pfizer y que no se ha suscrito hasta el momento ningún acuerdo definitivo con ningún laboratorio.

“Todavía no tenemos un calendario, no sabemos la cantidad de vacunas que vamos recibir ni tampoco una fecha para su llegada. Seguimos esperanzados en las vacunas de Covax (Facility), que es una cooperativa, pero con laboratorios todavía no hay ningún acuerdo”, refrió.

El parlamentario insistió en que Mazzetti no reveló detalles sobre los motivos por los que no se ha legado a un acuerdo con Pfizer. Detalló que le consultaron sobre si era necesario que se diera una ley especial como parte de los requisitos que pide este laboratorio, pero que la ministra lo descartó.

“Versiones que vienen desde Argentina o Panamá indicaban que se requería de una legislación especial [para firmar con Pfizer], por eso se le consultó a la ministra sobre eso y ella ha dicho que no. Lo que ha dicho es que algunos detalles han sido resueltas con un decreto que ya se promulgó sobre la forma de resolver controversias en arbitrajes internacionales. Se ha consultado sobre si hace falta dar una ley y no nos dijo que haya esa necesidad. No se si este tema de Pfizer está zanjado y se irán por otros laboratorios”, aseveró.

Cabe indicar que Mazzetti afirmó ayer ante la comisión que en la última versión del contrato enviado por Pfizer al Estado peruano se establecen una serie de cláusulas que deben ser revisadas. Detalló que en caso de controversias se debe designar un tribunal internacional neutro y que los resarcimientos que se deriven de sus decisiones no pueden comprometer la soberanía del país.

Inga explicó que el Gobierno estaba a la espera de que Sinopharm y Aztrazeneca/Oxford respondan positivamente a las propuestas realizadas a fin de cerrar un acuerdo pronto. “Con Sinopharm se ha enviado la propuesta final el 30 de diciembre y con Oxford-Aztrazeneca el 29 de diciembre, se han mandado el borrador final para que ellos lo evalúen. Suponemos nosotros que ya se está en la parte final de esta negociaciones”, detalló.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RELACIONADO

Enfermera peruana recibe primera dosis de la vacuna contra la COVID-19 en Canadá

PUEDE INTERESARTE