La espera terminó ARMY. Durante las primeras horas del jueves 8 de setiembre Disney Plus estrenó uno de los contenidos más esperados por todo el fandom de BTS. Se trata del concierto especial ‘Permission to Dance on Stage LA’, donde podemos ver los idols cantar y bailar en sus conciertos desarrollados en SoFi Stadium en Inglewood, California.

El especial lanzado por el servicio de streaming incluye el show del Sofi Stadium en Los Ángeles, con escenas grabadas de los conciertos del 27 y 28 de noviembre y el 1 y 2 de diciembre. Asimismo ARMY podrá disfrutar del material adicional dónde se puede ver a RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook desde el backstage.

El concierto ‘Permission to Dance on Stage LA’ es un especial en calidad 4K y con un contenido que dura 2 horas y 10 minutos, según indica la ficha de detalles de la plataforma.

El show tiene como playlist a “Dynamite”, “Butter”, “Boy With Luv”, “Permission to Dance”, “Telepathy”, “Wings”, “Fake Love”, “Life Goes On”, entre otros grandes éxitos de la boyband de k-pop.

Como se recuerda, la discográfica de BTS, HYBE llegó a un acuerdo con The Walt Disney Company para realizar una colaboración entre ambos y producir una serie de proyectos para los servicios de streaming.

El concierto de Los Ángeles fue uno de los poco que BTS ofreció a lo largo del 2021, y fue un completo éxito con cuatro shows completamente agotados. Según la revista Billboard, los conciertos recaudaron poco más de 33 millones de dólares y se vendieron aproximadamente 214 mil entradas.