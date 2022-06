Pixar le debe la vida a “Toy Story” (1995). Si la película hubiese fracasado en la taquilla, el destino del estudio habría sido distinto. Incluso la historia de la animación en todo el mundo sería otra, pues la aventura de juguetes que cobran vida cuando nadie los ve convirtió a las imágenes generadas por computadoras en el estándar de oro. Salvo unas pocas, la gran mayoría de cintas animadas sigue el camino que dejaron el vaquero Woody y su colega; el astronauta Buzz Lightyear.

El mismo Pixar ha explotado su franquicia en varios formatos. Y si bien no hay información oficial de una secuela de “Toy Story 4″ (2019), los spin-offs son cosa aparte. Así, Pixar estrena este jueves 16 “Lightyear”, película que toma al juguete espacial y mejor amigo del vaquero de juguete Woody, pero recibe una historia y mundo inéditos.

La trama ¿De qué va "Lightyear"? Cuando exploradores y científicos humanos quedan atrapados en un planeta hostil a kilómetros de la Tierra, uno de ellos, Buzz Lightyear (Chris Evans), se compromete a rescatar a todos; para lo cual contará con la ayuda de la comandante Alisha Hawthorne (Uzo Aduba). Pero en el camino encontrará en el emperador Zurg (Josh Brolin) a su más grande adversario. A pesar del peligro, Buzz solo tiene un objetivo: completar la misión.

Al infinito y más allá

“Lightyear” es de aquellas películas que, mientras menos conozcas su trama, más la disfrutas. De hecho, hay un elemento en particular que, de conocerse antes, puede arruinar la experiencia. Basta decir que aquí Pixar abraza la ciencia ficción pura, entreverada por momentos, pero que recompensa la atención del espectador; algo que no se vio a este nivel ni en “Wall-E” (2008); el primer largo de ciencia ficción de la compañía. Así, la nueva cinta incluye conceptos que bien podrían salir de los clásicos del género, pero con el espíritu de aventura característico del estudio.

En entrevista con El Comercio el director de la película, Angus MacLane, dijo que una característica de la ciencia ficción es bombardear al espectador con información nueva para entender el contexto. ¿Cómo resuelve la película ese problema? “Lo que queríamos hacer es empezar, simplemente, con el personaje y lo que le está pasando; seguir sus deseos simples y preocupaciones. Al poner a la audiencia siempre en el punto de vista de Buzz y cómo se siente; nos permitió revelar el mundo que queríamos construir. Esa fue la clave, quieres que la película sea accesible, de modo que la gente pueda disfrutarla sin tener que entender toda la historia previa”, contó el cineasta.

Así como la ciencia ficción clásica potencia la imaginación del lector, tampoco tiene reparos en destruirlo emocionalmente al hacer sufrir a los personajes; algo en lo que Pixar es experto. Ahí están los primeros minutos de “Up” (2009) o todo “Coco” (2017). Aun así, el estudio hace un acto de equilibrismo al dotar sus historias con suficiente acción y aventura y “Lightyear” no es la excepción. Galyn Susman, productora, también contó a este diario que unas versiones iniciales del guion tuvieron que ser modificadas, pues habrían hecho que la película tenga un tono triste.

Buzz Lightyear, para cumplir su misión, tendrá que unir fuerzas con un equipo de novatos. / Pixar

Nostalgia y legado

Hablar de “Toy Story” es hablar de legado y personajes queridos por la audiencia. De ahí que, al anunciarse la película de Buzz, hubiese seguidores en redes sociales que mostraron incredulidad o rechazo al nuevo enfoque. Los creadores de la película son conscientes de ello, de ahí que mencionaran que uno de los temas de la película es el peligro que puede representar la nostalgia desmedida.

“Hay cierta ironía en hacer una película sobre los peligros de la nostalgia y mirar atrás con una propiedad intelectual de historia tan rica como ‘Toy Story’. Pero hay algo interesante en eso. ¿Cómo vemos nuestro pasado? ¿Lo disfrutamos por cómo éramos en ese entonces o lo que aprendimos? La nostalgia no es mala en sí, pero enfocarse mucho en el pasado puede, usualmente, cegarte de la realidad presente”, contó el director, el cual resaltó que no se está modificando la historia de las películas previas, pero sí se toma el “canon” para crear algo nuevo.

Por su parte, Susman señaló que la película también tiene como reto convencer a los fans de la saga. “Estaba más preocupada en asegurarme que la historia tocara a la gente, de la misma manera que el ‘Toy Story’ original tocó a todos. Porque tenemos estos fans que son leales. Como dijo un miembro de la producción, ‘no quiero decepcionar al tipo que tiene su tatuaje de Buzz Lightyear’”, sostuvo.

Chris Evans en la alfombra roja de “Lightyear”.

MacLane, en cambio, tiene una lucha personal: “Creo que el mayor desafío para mi es mi propia perspectiva. De verdad, yo quería ser genial, y es una constante fuente de frustración para mí, queriendo que sea la mejor película posible, porque quiero que sea algo que inspire a la gente de la misma manera que esas películas me inspiraron”.

Muy aparte de no perder al fan de toda la vida, la película tiene otro legado que cuidar: el del Pixar. Pero este se encuentra en buenas manos, pues tanto el director como la productora llevan más de 20 años en el estudio, lo han visto crecer en personal y ambición. Cuando MacLane habla de su película, se le nota lo fan que es. Y Susman, si bien más sopesada al hablar, no se queda atrás en compromiso: la leyenda dice que rescató una copia de seguridad de “Toy Story 2″ (1999) que, de no recuperarse, habría condenado a la producción. Ellos, que conocen los orígenes de Pixar como pocos, tienen en manos su futuro. Y con este estreno, que la misión tenga éxito está más cerca que nunca.