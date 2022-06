El mundo del espectáculo tomó un rumbo inesperado cuando Shakira y Gerard Piqué anunciaron que dieron por concluida su relación de más de 12 años. Al poco tiempo, nombres como Henry Cavill y Chris Evans fueron vinculados con la colombiana por motivos particulares, pero a este último sí se le preguntó de manera directa, entonces ¿qué dijo el actor cuando le consultaron si saldría con la cantante? Aquí los detalles.

Según relata El Universo, fue durante una entrevista a cargo del periodista Luis Sandoval para el programa Despierta América de Univisión que todo sucedió. El comunicador empezó poniendo en contexto al ‘Cap’ sobre todo el revuelo que causó luego de que se siguieran mutuamente en Instagram.

“El internet está vuelto loco con humor y me gustaría enseñarte uno de los memes que circulan con tu foto”, se dirige Sandoval al actor que pronto cumplirá 41 años. Es una imagen en la que sugieren que ella es la única capaz de unir a Superman -interpretado por Cavill- y al Capitán América en una causa común.

En otra ocasión, estos luchan por el amor de la cantautora hasta que él asiente: “Superman sí podría ganarle al Capitán América”, bromea durante la promoción de la película “Lightyear” de Disney Pixar, en la que él prestará su voz para dar vida al mejor amigo de Woody. Sin embargo, las preguntas directas llegaron más adelante.

“¿Estabas enterado de toda esta locura en redes sociales?”, pregunta el periodista, a lo que Evans asegura que “no, no lo estaba, creo que no paso mucho tiempo en redes sociales, pero ella es espectacular”. Sandoval aprovecha el momento y le consulta si este saldría con ella, a lo que el actor solo atina a sonreír y responder “que si saldría con ella; estás tratando de conectarme con Shakira […] Mucha información para que esté en cámara”, sentenció.