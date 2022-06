Justin Bieber, famoso cantante canadiense, causó preocupación entre sus fans al señalar que tiene la mitad del rostro paralizado debido a que padece el síndrome de Ramsay Hunt. A través de sus redes sociales, el músico dio a conocer la noticia por medio de un video.

MIRA AQUÍ: A la caza de una de las arañas más venenosas del mundo

El intérprete de “Baby” publicó un video en el que muestra cómo la parálisis ha afectado la mitad de su rostro, motivo por el cual tomó la decisión de suspender sus actividades y conciertos que tenía programados para las próximas semanas.

El último jueves, Justin decidió cancelar tres shows programados en Canadá con el motivo de “recomendaciones médicas”. Sin embargo, él mismo anunció que el asunto es “bastante serio”. La idea de Bieber es tomarse un descanso de las presentaciones para poder recuperarse totalmente.

“Tengo este síndrome llamado síndrome de Ramsay Hunt, y es de este virus que ataca los nervios de mi oído y mi cara, y hace que mi cara tenga una parálisis”, explicó el cantante en su video.

Asimismo, Justin agregó: “Como pueden ver este ojo no está guiñando, no puedo sonreír de este lado de mi cara, esta parte de la nariz no se mueve”.





Bieber finalizó el video agradeciendo el apoyo y mensajes de motivación que ha recibido de sus fanáticos en los últimos días. “Confío en Dios y en que esto es todo por una razón. No estoy seguro de cuál es ahora, pero mientras voy a descansar”, indicó el cantante.