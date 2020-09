Si bien se extrañan las salas de cine, hay una ventaja indiscutible de la virtualidad: la posibilidad de disfrutar una oferta cinéfila sin ningún tipo de límites, gracias a un clic. Para confirmarlo, el festival de cine Lima Alterna inaugura mañana su primera edición con 127 películas de los rincones más impensables del mundo, pero con una curaduría minuciosa.

¿Qué destacar de una selección tan diversa? Quizá lo más importante sea su coherencia: todas son películas que derriban los tópicos y las estéticas más convencionales. La película de inauguración será la española “Jesus Shows You the Way to the Highway” y la de clausura la nigeriana “Obatala Film”. El resto de sus secciones las repasamos a continuación.

Competencia Internacional de Largometrajes

Que sea una de las secciones más numerosas, y además la más diversa al tener películas de cinco continentes, da una idea de la amplia mirada de este festival. Entre los títulos más destacados figuran “Accidental Luxuriance of the Translucent Watery Rebus”, de Croacia; “Serpentário”, de Angola; “Ghost Tropic”, de Bélgica; “Santikhiri Sonata”, de Tailandia (en la foto); “The Plastic House”, de Australia; “This Is Not a Burial, It’s a Resurrection”, de Lesotho, y nueve películas más. Un festín para todos los gustos.

"Santikhiri Sonata", del tailandés Thunska Pansittivorakul, parte de la Competencia Internacional de Largometrajes.

Competencia Iberoamericana

La particularidad de esta sección es que se permite un acercamiento a propuestas refrescantes e innovadoras, pero mucho más cercanas a esta parte del mundo (Latinoamérica y la península ibérica). Lo que no quiere decir que prime la uniformidad, pues la selección también es ecléctica. Serán 11 películas, entre ellas la portuguesa “Ave rara”, la argentina “Ojo de mar”, la boliviana “Los nombres de las flores” (en la foto) y una representante peruana: “Laguna negra”, de Felipe Esparza.

Competencia Peruana

Solo cuatro películas (entre largometrajes y mediometrajes) componen esta sección, pero todas las representantes coinciden en romper con lo que se suele ver en nuestro país. Como dice la propia organización, son “propuestas a contracorriente de lo habitual en el cine peruano”. Participan “Avistamientos”, de Sirena Luna; “El tiempo y el silencio”, de Alonso Izaguirre (en la foto); “Lo que no pude contar”, de Antonella Bertocchi; y Supa Layme", de Fumito Fujikawa.

Competencia Internacional de Cortometrajes

Aquí son 21 los cortos en competencia (más otros dos fuera de la misma). Y nuevamente se impone la variedad, pero también la posibilidad de riesgos que implica el formato: una vía libre para la iconoclastia y la experimentación. Los trabajos en esta sección provienen de países como Camboya (con “California Dreaming”, en la foto), Brasil, Hungría, Cuba, Tailandia, Estados Unidos, Angola, Honduras, Sri Lanka o Chile. Algunas de las propuestas fílmicas más rupturistas del mundo.

Competencia Peruana de Cortometrajes

Las películas de corto aliento siempre han sido una herramienta interesante para que jóvenes cineastas puedan expresar temas y estilos, más allá de las limitaciones económicas o de tiempo que implica el ejercicio del cine. Por esa razón, las 12 propuestas de esta sección nos acercan a estéticas y mundos que se alejan de los convencionalismos y auguran un talento por consolidar.

Insignias

Este es, sin duda, uno de los platos fuertes del festival. Porque los siete largometrajes que aquí se reúnen son obra de cineastas de trayectoria consolidada, pero que han persistido en su originalidad y la libertad artística de sus propuestas. Allí están “La deuda”, del argentino Gustavo Fontán; “La secta del gatillo” (en la foto), del también argentino José Celestino Campusano; “Wilcox”, del canadiense Denis Coté; “Fordlandia Malaise”, de la portuguesa Susana de Sousa Dias; “Spoon”, de la letona Laila Pakalnina, entre otros. Una lista imperdible.

"La secta del gatillo", del argentino José Celestino Campusano, parte de la sección Insignias.

Telescopio y Puentes

Estas dos secciones son de particular interés para los cinéfilos más curiosos. En Telescopio, se reúnen siete películas que, por su procedencia (Chipre, Palestina, República Centroafricana, etc.), tienen una difusión restringida. Y en Puentes, se ensaya unir algunas cintas en pares, para que a través de elementos cinematográficos o temas puedan dialogar como dípticos azarosos.

En Celuloide

En noviembre del año pasado, los artistas visuales Madi Piller, Jorge Lozano y Alexandra Gelis dirigieron el taller de cine experimental Piezas en Celuloide, en el que los participantes realizaron cortometrajes en Super8 y 16 mm. Los 10 trabajos son presentados en esta sección, que nos permite ver los alcances del formato analógico, mediante el uso de técnicas diversas y exploraciones interdisciplinarias. Un verdadero redescubrimiento.

Panorama peruano e Indie en dos décadas

Otras dos secciones de contenido nacional. La denominada Panorama peruano extiende la muestra local con cortometrajes que abarcan nuevas y arriesgadas y miradas. Y en Indie en dos décadas, por su parte, se ha hecho un trabajo de recuperación de las propuestas alternativas de mayor interés de este siglo XXI, de autores como Omar Forero, Raúl del Busto, Karina Cáceres, Eduardo Quispe, Adrián Saba y varios más.





El dato

Todas las cintas se podrán ver en www.cineaparte.com/limaalterna2020. Hay películas de pago y gratuitas.