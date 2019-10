Mark Hamill es primariamente recordado por su rol como Luke Skywalker en la saga “Star Wars”. Paradójicamente, la persona que encarnó al mayor héroe de 'una galaxia muy lejana’ ha tenido una larga y prolífica carrera como actor de voz en la que ha interpretado a algunos de los villanos más icónicos de la animación, incluyendo al máximo enemigo de Batman: Joker.

► Joker, un villano con origen de elección múltiple

► Joker: ¿Qué pasó con Cesar Romero, el primer actor en popularizar al Guasón?

La fascinación de Hamill por la actuación de voz llegó temprano en su carrera en 1973, cuando interpretó a Corey Anders en el dibujo "Jeannie" (versión animada de "Mi bella genio" animada por Hannah-Barbera). En 1977, mismo año en que se estrenó "Star Wars", Hamill participaría en la película animada "Wizard".

En 1984, solo un año después de la salida de “El regreso del jedi”, Hamill participaría en el doblaje de “Nausicaä del valle del viento”, película de Ghibli dirigida por el legendario director Hayao Miyazaki. Dos años después haría lo mismo para la versión en inglés de “El castillo en el cielo”, también del realizador japonés.

En 1992 llegaría un rol que cambiaría todo para Mark Hamill: Joker. “La voz por la cual estuve más intimidado fue la de Joker, porque fui a la audición pensando de que no había manera de que ellos pudieran aguantar la reacción negativa de que Luke Skywalker fuera este icono villanesco”, recuerda el actor en una entrevista.

Alentados por la popularidad de "Batman" (1989) y "Batman Returns" (1992) de Tim Burton, un equipo conformado por Bruce Timm, Paul Dini y Mitch Brian se dio la misión de crear una animación fiel a la historia del 'caballero de la noche'.

"Batman: la serie animada" tuvo 85 episodios que se emitieron entre el 5 de setiembre de 1992 y 15 de setiembre de 1995. Su excelente animación, guiones que trataban temas oscuros de manera madura e increíble reparto llevaron a que la producción se llevara cuatro premios Emmy. Además, inició el universo animado de DC, el cual continuó con series como "Superman: la serie animada" (1996) y "Liga de la Justicia" (2001).

Hamill participó solo en 15 episodios de esta serie inicial, enfrentándose al Batman de Kevin Conroy. Su versión del Guasón no solo tenía que enfrentarse a la interpretación de Jack Nicholson, sino también a la recordada versión de Cesar Romero para “Batman” (1966).

"La única manera que podía hacer esto era haciendo mi versión. Y esa está basada en el guion que me dieron y el único dibujo que tenía. Él (Joker) parecía ser todo dientes. Me recordaba a los Blue Meanies en 'Yellow Submarine' (película de los Beatles de 1968)", recordó el actor, señalando que se inspiró de diversos elementos como el personaje de Claude Rains en "Invisible Man" (1933). "Me divertí tanto haciendo ese personaje, porque está loco y si estás loco eres impredecible y si eres impredecible nunca eres aburrido."

Mark Hamill puso particular atención a la risa de Joker como forma de construir al personaje.

"Tenía un gran arsenal de risas en mi repertorio. Le dije a los productores 'yo no creo que deba tener solo una risa. Creo que su risa debería ser como los colores de una paleta, donde refleja su humor", indicó.

Desde entonces Hamill ha interpretado al Guasón en más de una decena de producciones, incluyendo videojuegos, películas y series animadas. Más recientemente, volvió a encarnar al villano en la adaptación de "Batman: The Killing Joke" (2016).

“(Joker) es como el ‘Hamlet’ de los villanos. Será interminablemente reinterpretado por los actores en el futuro y yo tuve suerte de tener la oportunidad de estar en ese papel”, afirmó en una entrevista a Rotten Tomatoes.