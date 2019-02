Oscar 2019: revive la presentación de Queen en los premios de la Academia

Queen dio inició a la edición 91 de los premios Oscar 2019. Con la voz de Adam Lambert, la recordada banda de Freddie Mercury interpretó "We Will Rock You" y "We are the champions", dos de sus temas más emblemáticos.

Queen, cuya historia se narra en la nominada "Bohemian Rhapsody", recibió cinco nominaciones, incluida mejor película y mejor actor (Rami Malek como el fallecido Freddie Mercury).

"Yo no puedo con esto, queremos que nunca se acabe, bromearon algunos Gwilym Lee, Ben Hardy, Joseph Mazzello, and Allen Leech, durante su paso por la alfombra roja.

"Mucha gente me ha dicho que nunca escuchó acerca de Queen y es increíble la llegada que ha tenido en el público gracias a la película", agregó Ben Hardy, quien en "Bohemian Rhapsody" interpretó al baterista Roger Taylor.



Sin un anfitrión por primera vez en 30 años, la industria también espera con curiosidad para ver si la organización logra que los Premios de la Academia vuelvan a ser un gran éxito televisivo tras la caída en la audiencia de la ceremonia del año pasado.

Lady Gaga, Bette Midler y Jennifer Hudson se presentarán en el histórico escenario de los Oscar, al igual que la mítica banda de rock Queen junto con la estrella de "American Idol" Adam Lambert.

La estrella de tenis Serena Williams y el presentador de televisión Trevor Noah también aparecerán en el Teatro Dolby en Hollywood, en un intento por ampliar el atractivo del programa más allá de los amantes del cine.