Robert Redford, la leyenda de Hollywood quien falleció este martes a los 89 años, mientras dormía en su residencia en Utah, Estados Unidos, dejó una carrera marcada por el talento, la sensibilidad artística y el compromiso social.

En honor a su legado, la plataforma de TV en vivo y streaming DGO pone a disposición de sus clientes una recopilación de las películas más memorables del actor y cineasta, para seguir disfrutando y recordando a un artista que entendió el cine como un espacio de entretenimiento, emoción y reflexión.

1969 – “Butch Cassidy and the Sundance Kid”.

1984 – “El mejor”

Como Roy Hobbs, un beisbolista que resurge contra todo pronóstico, Redford mostró que podía ser héroe deportivo y dramático a la vez.

1993 – “Propuesta indecente”

Su rol como el millonario John Gage lo llevó al centro de un debate cultural sobre dinero, amor y ética, confirmando su magnetismo en la pantalla grande.

1994 – “Quiz Show”

Ya detrás de cámara, dirigió esta historia basada en hechos reales sobre los concursos televisivos amañados. Fue un giro hacia un cine más reflexivo y crítico, que le valió sus primeros reconocimientos como realizador.

1996 – “Algo muy personal”

Regresó como actor en la piel de un periodista veterano que se enamora de una joven reportera, en un film que mezcla romance y poder mediático.

2010 – “El conspirador”

Desde la dirección, narró con rigor histórico el juicio a Mary Surratt, acusada de conspirar en el asesinato de Abraham Lincoln.

2014 –“Capitán América y el Soldado del Invierno”.

En la última etapa de su carrera sorprendió al público más joven con su rol de villano. Interpretó a Alexander Pierce, alto mando de Hydra, en Capitán América y el Soldado del Invierno.

2015 – “Conspiración y poder”

Ya en plena madurez, encarnó al periodista Dan Rather en una historia que confronta al poder político estadounidense y refleja su compromiso con relatos de denuncia.

2019 – “Avengers: Endgame” ⁠

Regresó brevemente al personaje de Alexander Pierce con un cameo que terminó siendo su última aparición en la pantalla grande.