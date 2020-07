Este 19 de julio se cumple un año desde la muerte del actor holandés Rutger Hauer. Conocido principalmente por sus roles como villano, el intérprete fue inmortalizado por su rol como el androide Roy Batty en la película de Ridley Scott “Blade Runner”, su carrera se extendió a lo largo de décadas con varias gemas que merecen ser resaltadas.

Rutger Olsen Hauer nació en la provincia de Utrecht, Países Bajos, un 23 de enero de 1944, cuando su país estaba ocupado bajo las fuerzas alemanas, hecho que cultivó en el unas profundas tendencias pacifistas. Sus padres Teunke y Arend Hauer, ambos actores, cultivaron en el joven Rutger un amor por este arte.

Después de un tiempo en la marina mercante y en la armada como médico de combate - labor a la que renunció por su pacifismo- decidió dedicar su vida a la actuación y graduarse de la Academia de Teatro y Danza de la Universidad de Ámsterdam para las Artes.

Tras trabajar en varias obras de teatro consiguió un mayor reconocimiento cuando protagonizó la serie de televisión “Floris”, dirigida por Paul Verhoeven, sobre un caballero del siglo XVI que ve sus tierras usurpadas.

También de mano de Verhoeven consiguió su renombre internacional, luego de ser dado el papel principal de su película “Delicias Turcas” (1973), cinta considerada la más exitosa del cine holandés. Esto permitió a Hauer ganar reconocimiento en el mercado internacional y para 1975 trabajó en su primera película extranjera, “The Wilby Conspiracy”.

Posteriormente volvió a colaborar con Verhoeven en cintas como "Soldier of Orange" (1977) y "Spetters" (1980).

Su debut en Hollywood ocurrió en 1981 como contraparte a Sylvester Stallone en la cinta “Nighthawks”. El próximo año trabajaría en su rol más icónico de todos los tiempos como el ‘replicante’ Roy Batty en la cinta “Blade Runner” de Ridley Scott. Su monólogo en el clímax de la película sobre las “lágrimas en la lluvia”, el cual improvisó en parte, es considerado uno de los momentos más recordados de la ciencia ficción.

Posteriormente continuaría trabajando en diversos proyectos, en muchas ocasiones como villano “Inside the Third Reich” (1982), “The Hitcher” (1986), “Confessions of a Dangerous Mind” (2003) y “Sin City” (2005), así como en protagonista en”Ladyhawke” (1985) en “Escape from Sobibor (1987), rol que le valió un Globo de Oro.

En sus últimos años participó de varios conocidos programas de televisión como "True Blod" y "Smallville". También incursionó en los videojuegos dándole voz al personaje principal del thriller 'cyberpunk' "Observer" (2017) y dándole voz al villano Xenahort en "Kingdom Hearts III" (2019).

En esta nota incluimos una galería de algunas de las mejores películas de Hauer sin un orden en particular, aunque si tuviéramos que elegir nuestras preferidas serían “Blade Runner”, “Soldier of Orange” y “Escape from Sobibor”.

