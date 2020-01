La obra de José María Arguedas puede no estar asociada directamente con el Centro Histórico de Lima, pero su vida sí lo estuvo. Allí caminó, trabajó, se enamoró, difundió sin descanso la cultura andina, hasta hoy distanciada del relato “oficial” de la intelectualidad limeña. Y es por eso que resulta interesante el ejercicio de trazar una ruta arguediana por el ombligo de la capital, que invite a entender al autor de “Los ríos profundos” en su relación con una ciudad que también era suya.

“El zorro de abajo” es el nombre que con que el investigador Luis Rodríguez Pastor ha bautizado al recorrido que, durante ocho fechas, viene organizando por varias calles del Centro de Lima. No es la primera vez que arma rutas a pie parecidas: lo hizo con Mario Vargas Llosa, con visitas específicas a los lugares que le dieron forma a su novela “Conversación en La Catedral”, y también con Julio Ramón Ribeyro, que no hace demasiadas referencias a esa zona de la capital en su obra, pero sí dejó rastros en cartas, diarios y otros materiales.

Eso sí, a diferencia de Vargas Llosa y Ribeyro, Arguedas llegó a vivir en el Centro de Lima. Un detalle que no debe pasarse por alto. “Su caso es más atípico porque él no escribe mucho sobre Lima ni sobre el Centro de Lima, pero hay mucha historia personal allí. No solo porque vivió en diversos lugares (al menos cinco o seis puntos), sino porque de alguna u otra manera los frecuentó y dejó un legado en ellos”, explica Rodríguez Pastor.

El recorrido de Arguedas, por ejemplo, parte desde la plazuela San Agustín (cruce de los jirones Ica y Camaná), donde se ubicaba la mítica peña Pancho Fierro que el escritor tanto visitó; e incluye también el Teatro Municipal (a muy pocas cuadras del punto anterior), donde Arguedas, como director de la Casa de la Cultura, impulsó diversas actividades. “Esos dos lugares representan, respectivamente, los espacios no oficiales y oficiales desde los cuales Arguedas buscó legitimar la cultura andina en una época en la que no se les daba relevancia o valor”, agrega el organizador.

Huellas vivas

La aventura pedestre y literaria pasa también por el departamento donde José María Arguedas vivió con su hermano, en el jirón Amazonas 135; la cuadra 3 del jirón Moquegua, donde vivió la familia de su primera esposa, Celia Bustamante; la cuadra 7 del jirón Azángaro, lugar donde se ubicaba la librería de Juan Mejía Baca, quien editó la primera edición de la novela “El Sexto”, en 1961; y, por supuesto, una visita al lugar en el que su ubicó dicha prisión, El Sexto (hoy comisaría), donde Arguedas estuvo preso entre 1937 y 1938.

“También pasamos por los portales de la plaza San Martín, en lo que fuera la librería Moncloa, donde Arguedas solía visitar a su segunda esposa, Sybila Arredondo; y por el antiguo bar Negro Negro que, si bien no frecuentó, aparece en una carta en la que se dice que el escritor visitó un día y se descubrió como un fino bailarín de samba y mambo”, cuenta Rodríguez Pastor.

El recorrido se sostiene en el copioso material recopilado: fotografías, cartas, documentos, fragmentos de obras, anécdotas que se cuentan durante la caminata. Y, por supuesto, las evocaciones in situ de los lugares por los que pasó Arguedas. “La gente joven descubre muchos de estos espacios, y los mayores los recuerdan”, destaca el investigador.

Además, el próximo sábado 18 de enero –día en que el autor de “Todas las sangres” hubiese cumplido 109 años– el recorrido tendrá un componente especial, pues contará con la participación del grupo teatral Yuyachkani, cuya obra en sí misma tiene una fuerte conexión con la obra arguediana, como es el caso de “Cartas de Chimbote”, pieza que toma como referencia las misivas escritas por el Tay-ta. Inmejorable oportunidad de seguirle los pasos.

La ruta

Los recorridos de “El zorro de abajo” se realizarán los días 11, 12, 18 y 19 de enero. El sábado 18 incluirá la participación de Yuyachkani. Todos comienzan a las 11 a.m. y tienen una duración de aproximadamente tres horas. El costo es de S/20 y los cupos son limitados. Inscripciones: 99111-0475 o en el Facebook del evento.

