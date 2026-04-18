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Vigencia de Arguedas

“Se trata de asumir que conocer el Perú no es un dato, sino una tarea, que implica aprender a escuchar lo que no siempre nos es familiar”.

    Francisco Miró Quesada Westphalen
    Por

    Periodista y docente

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    "Arguedas, en consecuencia, no escribió únicamente sobre el Perú, sino que escribió desde una experiencia que lo obligó a habitar sus tensiones".| Fuente: Indecopi - Fotógrafo: Baldomero Pestana
    "Arguedas, en consecuencia, no escribió únicamente sobre el Perú, sino que escribió desde una experiencia que lo obligó a habitar sus tensiones".| Fuente: Indecopi - Fotógrafo: Baldomero Pestana

    Volver a la obra de José María Arguedas no es solo un ejercicio literario, sino una forma de aproximarse a una pregunta más exigente sobre qué significa realmente conocer un país. No basta con habitarlo, recorrerlo o nombrarlo, porque conocer implica un esfuerzo más profundo y una disposición a comprender aquello que no se revela de inmediato.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.