Sandra Cerna Merino es la arquitecta y Decana del Colegio de Arquitectos de Cajamarca que representará a Perú en el certamen de belleza Señora Universo 2025, evento que se celebrará del 1 al 9 de octubre en Manila, Filipinas.
La peruana no solo representará la belleza de la mujer andina, sino también la fuerza, inteligencia y compromiso social de la mujer peruana.
Nacida en la ‘Capital del Carnaval Peruano’, Sandra Cerna ha sido reconocida por el Congreso de la República como Personalidad Meritoria de la Cultura, y por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) por su destacada labor en la gestión de programas sociales junto a la cooperación española.
Estos programas, enfocados en capacitar a mujeres y jóvenes en oficios técnicos, buscan reducir la pobreza, la violencia de género y abrir nuevas oportunidades de vida.
Como autora del libro “Carnaval de Cajamarca: la fiesta más alegre del Perú”, y promotora de proyectos culturales como la puesta en valor del entorno del Cuarto del Rescate, Sandra Cerna ha demostrado un compromiso genuino con la identidad y el patrimonio de su región.
Además, ha liderado un emotivo proyecto artístico y educativo titulado “Más me quieres, más te admiro”, enfocado en erradicar la normalización de la violencia en zonas altoandinas.
En su rol como Señora Perú Universo, Sandra Cerna ha recorrido distintas regiones del país, empoderando a mujeres, promoviendo el turismo interno y recordando que los sueños no caducan. Su mensaje es claro: una mujer puede ser madre, profesional, líder y embajadora cultural sin renunciar a sus raíces ni a sus metas.
