La modelo Lorena Larriviere ha desarrollado una vasta carrera en las pasarelas nacionales e internacionales, siendo reconocida por muchos países. Ahora, busca compartir su experiencia y trabajo desde la dirección de Model Lab, cuyo trabajo asumió en 2021.
Según explicó, la empresa “no es solo una escuela de modelos, es una escuela de amor propio. Ese es el verdadero propósito: formar mujeres que se elijan, que brillen desde adentro y que usen el modelaje como un camino para reconocerse, aceptarse y transformarse”.
De esta manera, Lorena Larriviere aconsejó cómo debe ser la modelo profesional actual y que características debe tener para brillar en las pasarelas internacionales.
“La modelo profesional tiene que ser disciplinada, saber poner límites y, sobre todo, amarse. En esta industria hay constantes rechazos, y por eso es esencial fortalecer la seguridad emocional. Nuestro curso más importante es life coaching (proceso que ayuda a las personas a alcanzar sus metas personales y profesionales a través de la reflexión), hemos tenido un gran impacto positivo en cientos de mujeres y adolescentes en los últimos 4 años”, explicó Larriviere.
Con su trabajo, la directora de Model Lab busca empoderar a las mujeres de todas las edades a través de un proceso que incluye no sólo pasarela, fotopose o maquillaje, sino también expresión corporal, improvisación, actuación y hábitos saludables.
Como se recuerda, en 2023, Larriviere fue reconocida como “Líder de Excelencia” a nivel internacional por la Comunidad Empresarial de tratados comerciales y como una de las empresas de moda más influyentes pues ha trabajado con marcas nacionales y extranjeras. Además, tienen pensado lanzar una plataforma de cursos online.
