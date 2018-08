Zombie Boy: así lucía el modelo antes de tatuarse el 90% del cuerpo

Los tatuajes que lo hacían ver como un cadáver ambulante propiciaron que se hiciera conocido como Zombie Boy. Rick Genest, el modelo canadiense detrás del personaje, falleció este jueves a los 32 años por causas todavía desconocidas, y la noticia de su pronta partida ha generado profundo pesar entre los que lo conocieron y los que, admirando su personalidad, se convirtieron en sus fans.

En el 2011, Rick Genest ingresó al libro de los Record Guiness por dos razones: ser el hombre con más insectos tatuados en el cuerpo (176) y el que más huesos también tenía impresos en la piel (139). Pero antes de los tatuajes, Zombie Boy ya tenía una historia digna de ser contada.

Rick Genest tenía 15 años cuando se le diagnosticó un tumor cerebral. En los seis meses que debió esperar para realizarse la cirugía salvadora, el adolescente meditó mucho sobre lo que quería de la vida y sobre lo que representaba la muerte.

"Me dijeron que tenía dos opciones: o que moría o que quedaría desfigurado. Creo que fue ese espiral el que me hizo obsesionarme con la idea de lo mórbido y macabro. Logré superar la operación sin problema alguno, pero en mí había quedado la idea de que la vida era demasiado corta como para no cumplir mi sueño de tatuarme", contó el modelo sobre su transformación, según citó el portal del diario "The Irish Mirror".

Zombie Boy se transformaría por completo entre los 16 y 21 años, edad en la que ya tenía el 90% del cuerpo tatuado. El artista Frank Lewis fue el responsable de casi la totalidad de sus marcas.

En una campaña de Vichy, del año 2011, para demostrar la eficacia y cobertura de uno de sus maquillajes, el modelo mostró cómo se vería si no tuviera el cuerpo tatuado. Este fue el resultado:

Zombie Boy en "Go Beyond the Cover". (Fuente: YouTube)

Hay pocas imágenes de Rick Genest antes de su transformación real. Esta es una de ellas:

Zombie Boy antes de tatuarse el rostro. (Foto: Captura de pantalla)

De acuerdo al testimonio del tatuador del modelo, la marca más difícil de hacer fue la que simula el agujero en la nariz. Fue el proceso más lento y doloroso, e incluso inicialmente se negó a llevarlo a cabo.