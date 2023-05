El veterano reguetonero puertorriqueño Chencho Corleone estrenó este jueves el tema “Un cigarrillo”, el primer sencillo de lo que será su primera producción discográfica en solitario después de unos 20 años como miembro del dúo de Plan B.

Corleone, además, acaba de firmar un acuerdo global con la disquera Sony Music Latin para trabajar nuevos mercados y seguir llevando al mundo su distintiva propuesta musical que a su vez ha ido evolucionando y adaptándose a los tiempos, según informaron sus representantes en un comunicado de prensa.

“Estoy complacido con lo que hemos estado creando, con lo que se aproxima. Y estoy seguro de que esta nueva etapa musical mis fanáticos se la van a vivir y sumará otro escalón más para mi carrera”, expresó Chencho Corleone en la nota.

El tema “Un cigarrillo” incluye además un video musical dirigido por Jessy Terrero, quien se encargó de recrear visualmente la historia de la canción con un estilo cinematográfico.

“Tuve la oportunidad de sentarme con la producción y equipo de trabajo a crear un concepto visual que proyectará y marcará en este comienzo el nuevo camino sólo”, finalizó Chencho, ex miembro del dúo de Plan B junto a Maldy.

Chencho y Maldy conformaron a principios de la década de 2000 uno de los dúos más fuertes y explosivos del reguetón.

Algunos de los exitosos temas que el dúo logró calar hondo en la juventud de aquel entonces fueron “Frikitona” y “Guatauba” -incluido en el disco “Guautauba XXX”- y otros que formaron parte del álbum “House of Pleasure” (2010).

El dúo luchó en aquel tiempo por el trono de mejor dueto contra Wisin y Yandel, Héctor y Tito, Jowell y Randy, entre otros.

No obstante, hace ya más de tres años que el dúo Plan B decidió distanciarse, aunque no separarse, según prefirió describir Maldy a EFE en una pasada entrevista.

“Fue una decisión de cada uno tomar su rumbo. Nuestros fanáticos preguntando que si estamos peleados, si no hay Plan B. La palabra separado no la considero, porque no nos hemos separado. Sí nos hemos tomado un tiempo para que cada uno coja su espacio y haga su carrera como solista”, explicó.

Así, Maldy aprovechó el momento para sacar su primer disco en solitario, “Sicalipsis”, que lanzó a finales de 2019 y contó con las colaboraciones de reconocidos reguetoneros como Nio García, Brray, Yomo, Kevin Roldán, J Álvarez, Alberto Stylee, Jory Boy, entre otros.

