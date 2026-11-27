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El concierto de Ca7riel y Paco Amoroso ocurre días después de que ambos tuvieran una participación especial en el videojuego GTA VI.
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El dúo argentino regresa a la capital peruana como parte de su gira internacional “Free Spirits World Tour”.
Ca7riel & Paco Amoroso en Lima: Todo lo que debes saber sobre su esperado concierto
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Ca7riel y Paco Amoroso regresan a Lima para reencontrarse con sus seguidores peruanos como parte de su esperada gira internacional “Free Spirits World Tour”. El dúo argentino ofrecerá un espectáculo en Costa 21 este viernes 27 de noviembre.
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Faltan solo unas horas para el esperado show de los argentinos Ca7riel y Paco Amoroso. El Comercio te traerá los detalles del show, a desarrollarse en la Costa Verde.
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Si bien el concierto sigue en pie, hay dudas sobre los accesos por el mal estado de las vías en la Costa Verde.