La cantante Eva Ayllón volvió a reunirse con el artista kazajo Dimash Kudaibergen, quien llegó por primera vez al Perú como parte de su gira internacional “Dimensions”. El esperado reencuentro ocurrió en Lima y fue compartido por la artista criolla, quien le dedicó un emotivo mensaje.

A través de sus redes sociales, la intérprete de “Mal paso” y “Ritmo, color y sabor” compartió un video al lado del artista kazajo, con quien mantiene una amistad desde hace varios años.

“No tengo palabras para describir la inmensa emoción que sentí al volver a verte y, sobre todo, al poder abrazarte nuevamente, mi querido ángel Dimash. Te quiero y admiro mucho”, escribió la artista en su publicación en redes sociales.

Eva Ayllón volvió a reunirse con el artista kazajo Dimash Kudaibergen, quien llegó por primera vez al Perú como parte de su gira internacional “Dimensions”. (Foto: Instagram / @evaayllonoficial)

¿Cómo nació la amistad entre Eva Ayllón y Dimash?

La historia de amistad y admiración entre ambos músicos comenzó en 2019, cuando Eva descubrió la música de Dimash en un momento especialmente difícil de su vida: un día después del fallecimiento de su madre. Según contó anteriormente, al regresar a casa escuchó la canción “S.O.S.” en YouTube y sintió que era una forma de recibir consuelo en medio de su dolor.

Desde entonces, Eva Ayllón se convirtió en una seguidora del cantante kazajo. Ese mismo año viajó hasta Nueva York para asistir a uno de sus conciertos y tuvo la oportunidad de conocerlo personalmente detrás del escenario. Allí compartieron un abrazo y unas palabras que marcaron el inicio de este vínculo especial.

Eva Ayllón volvió a reunirse con el artista kazajo Dimash Kudaibergen, quien llegó por primera vez al Perú como parte de su gira internacional “Dimensions”. (Foto: Instagram / @evaayllonoficial)

Seis años después, ambos artistas volvieron a encontrarse, esta vez en la capital peruana. El abrazo entre Eva y Dimash fue uno de los momentos más emotivos de la reunión. Además, la cantante nacional le obsequió un huayruro como símbolo de buena suerte y un disco autografiado, detalles que el artista recibió con mucha emoción.

Cabe resaltar que Dimash Kudaibergen ofrecerá su primer concierto en Lima este martes 1 de diciembre en Costa 21, como parte del cierre de su gira latinoamericana “Dimensions”.