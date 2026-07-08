El Jammin, el espacio enfocado en la difusión de la música peruana producida en el país, está de regreso con una temporada que ofrecerá conciertos en vivo con entradas gratuitas.

A cargo de Movistar, la propuesta del programa se transformará en una serie de conciertos que se realizarán con una periodicidad mensual. Dichas presentaciones artísticas se llevarán a cabo con la asistencia directa de público en vivo, marcando una evolución en la dinámica habitual de este espacio de entretenimiento.

El acceso a los shows será sin costo, pero habrá que ser cliente de la empresa operadora de telefonía para acceder a los boletos. De este modo, la propuesta se integra como parte del catálogo de experiencias que la compañía ofrece en el sector del entretenimiento.

El inicio de la temporada

La temporada 2026 del Jammin irá desde el mes de julio hasta diciembre. El recinto seleccionado para albergar la totalidad de las fechas programadas en este ciclo de conciertos de música es el Monumental Arena.

La programación artística del evento contempla la convocatoria de diversos exponentes pertenecientes a múltiples géneros musicales. Asimismo, la conducción oficial del espectáculo estará a cargo de los intérpretes Mauricio Mesones y Nicole Zignago, quienes asumirán el rol de presentadores durante el desarrollo de las diferentes fechas del calendario.

La primera fecha se realizará el jueves 16 de julio y contará con las bandas Amén y Río.

El proceso para el canje gratuito de las entradas para esta primera fecha se habilitará a partir del 9 de julio mediante la sección de Beneficios de la aplicación Mi Movistar. Los usuarios obtendrán un código para la emisión de los boletos en la web de Teleticket, sujeto a aforo.