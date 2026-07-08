El grupo Amén será parte de la nueva temporada del Jammin. (Foto: Germán Falcón/ Archivo)
El grupo Amén será parte de la nueva temporada del Jammin. (Foto: Germán Falcón/ Archivo)
Por Redacción EC

El Jammin, el espacio enfocado en la difusión de la música peruana producida en el país, está de regreso con una temporada que ofrecerá conciertos en vivo con entradas gratuitas.

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