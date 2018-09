Facebook: Thalía presentó "Lento", el primer tema de su nuevo disco "Valiente"

Thalía presentó ante la prensa el tema "Lento", el primer sencillo de su nuevo disco "Valiente". La mexicana compartió, además, en su cuenta de Facebook e Instagram, un extracto de la canción que comparte con Gente de Zona.

"¡Hola mis vidas! 💖 ¿Quieren ser de los primeros en escuchar mi nueva música y poder asistir a mi listening session exclusivo? ¡Pues visiten mi pre-save link en mi BIO ya para participar!", escribió Thalía en el mencionado post de Facebook.

Thalía también compartió en su cuenta de Facebook, pormenores de este evento en el que se fotografió junto a sus fans.

"Ya lo tenía preparado como hace dos meses, más o menos pero luego empezó a subir más la de "No me acuerdo" y luego se coló "Me oyen, me escuchan" pero ahora ya estamos con "Lento", declaró Thalía durante la presentación de su nuevo tema.

Horas antes, Thalía reveló también lo que será la portada de "Valiente", su nueva producción discográfica, después de Latina, de 2016.

"Valiente" se estrenará el 9 de noviembre. Asimismo, Thalía tiene previsto iniciar una gira de conciertos que iniciará el 18 de noviembre y culminará el 15 de febrero con un total de 24 fechas.