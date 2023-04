Llegó la verdadera timba urbana. La reconocida orquesta cubana ‘Kfe Exclusivo’ se encuentra en Lima para realizar una serie de presentaciones, donde difundirá la nuevañ vertiente musical como lo es la fusion de timba, reggaetón y la música de reparto que derivan de la mezcla de ritmos urbanos con sonidos tradicionales de la cultura cubana, género musical con el que ‘Kfe Exclusivo’ esta conquistando diversos países.

“La buena timba es lo que atrae al cubano como al peruano, porque hemos visto que aquí tiene mucha gozadera, mucho ritmo, les encanta la buena música como a nosotros. Sabemos que aquí nuestra música gusta mucho, nuestros seguidores en redes sociales son peruanos y hace tiempo nos pedían venir a cantar, así que aquí estamos para ponerlos a gozar con buena música”, comentó Adrián Fontela vocalista de Kfe-xclusivo.

‘El millonario’, ‘El mujeriego’, ‘La cita’ y su nuevo éxito ‘La calle me llama’ son algunos de los temas de esta orquesta cubana con más de 22 años de trayectoria, años en los qje viene cultivando música, deleitando los oídos de los amantes dea buena música, tal cual lo puede escuchar en su disco ‘Vive la vida’.

Y es que la música de reparto se ha convertido en un género sensación entre los jóvenes peruanos, además de ser un boom en las redes sociales, un género musical se deriva de la isla caribeña de Cuba, donde fusionan con ritmos urbanos de las calles e influenciada por los sonidos tradicionales de la cultura cubana.

“Toda persona va evolucionando para mostrar una mejor versión, lo mismo ocurre con la música. La salsa es un género que no es una moda, así pasen los años el público la seguirá gozando pero hay que darle un poquito de variedad, por eso tratamos de evolucionar de la mano con los géneros musicales que están cultivando actualmente en Sudamérica y Centro América. Siempre con la música cubana que gusta en nuestro país y también en Perú”, indicó Néstor Navarro Beltrán, productor artístico y compositor de la orquesta.

Cabe mencionar que ‘Kfe Exclusivo’ tienen más de dos décadas de trabajo artístico, siempre cultivando los géneros caribeños como la timba, un gran trabajo que está bajo cargo del director y cantante Rolando Bertot Téllez, el vocalista Adrián Fontela y un gran marco musical.

“Somos una orquesta que hace música, que se dedica a hacer buena música, no nos centramos en que si el integrante tiene buena facha porque algunos se preocupan en tener integrantes fachosos pero que no cantan ni sabende música, la belleza es solo un plus porque lo importante es ofrecer buena música, salsa fusión de la buena, el género que nunca será una moda como lo es la música cubana”, añadió Néstor Navarro Beltrán.