La Sociedad Filarmónica de Lima abre su temporada estival con el ciclo Cuerdas de Verano 2026, una serie de tres conciertos dedicados al repertorio para cuarteto de cuerdas que se realizarán entre febrero y abril en la Parroquia Nuestra Señora de Fátima de Miraflores. El protagonista será el Cuarteto Allegro bajo el patrocinio de la institución. Este ensamble, en poco tiempo, ha consolidado una propuesta que combina rigor técnico, sensibilidad interpretativa y compromiso con la creación contemporánea.

El programa traza un arco que recorre distintas etapas del Romanticismo. El primer concierto (25 de febrero) pondrá en diálogo el impulso juvenil de Ludwig van Beethoven —con su Cuarteto N.° 4 en do menor, op. 18— y la temprana madurez de Felix Mendelssohn, con el Cuarteto N.° 1 en mi bemol mayor, op. 12.

El segundo programa (25 de marzo) profundiza en el dramatismo con el Cuarteto N.° 11 en fa menor, op. 95 “Serioso”, una de las obras más intensas y concentradas de Beethoven, junto al Cuarteto N.° 5 en fa menor, op. 9 de Antonin Dvorak, donde afloran melodías de raíz eslava y ritmos de danza bohemia.

El cierre (29 de abril) estará marcado por la melancolía luminosa del Cuarteto N.° 13 en la menor, D. 804 “Rosamunde” de Franz Schubert —la única obra del género que vio publicada en vida— y por el lirismo elegíaco del Cuarteto N.° 3 en mi bemol menor, op. 30 de Piotr Ilich Tchaikovsky, escrito en memoria de un amigo y con un movimiento lento que anticipa el universo sonoro de El lago de los cisnes.

Un ensamble en consolidación

Bajo la dirección del violinista Alejandro Machado, actual concertino de la Orquesta Sinfónica Juvenil Nacional Bicentenario, el Cuarteto Allegro —integrado además por Reina Rubí Dios González (violín II), Abraham José Rodríguez Deroy (viola) y Leo Barraza (violonchelo)— ha ganado presencia en la escena local tras su participación en la Temporada de Abono 2025 de la Sociedad Filarmónica.

En esa ocasión, el grupo estrenó en primicia mundial Latinoamérica, tres pueblos, obra del compositor peruano Sadiel Cuentas, reafirmando su interés por ampliar el repertorio y tender puentes entre la tradición académica y la creación actual.

DATO

Ciclo cuerdas de verano 2026. 25 de febrero, 25 de marzo y 29 de abril a las 8:00 p.m. en la Parroquia Nuestra Señora de Fátima (Av. Armendáriz 350, Miraflores). Entradas desde 20 soles a la venta en Teleticket.