El Cuarteto Allegro, durante una presentación especial en el Diario El Comercio. Foto: El Comercio
Por Redacción EC

La Sociedad Filarmónica de Lima abre su temporada estival con el ciclo Cuerdas de Verano 2026, una serie de tres conciertos dedicados al repertorio para cuarteto de cuerdas que se realizarán entre febrero y abril en la Parroquia Nuestra Señora de Fátima de Miraflores. El protagonista será el Cuarteto Allegro bajo el patrocinio de la institución. Este ensamble, en poco tiempo, ha consolidado una propuesta que combina rigor técnico, sensibilidad interpretativa y compromiso con la creación contemporánea.

