Un año antes de que la pandemia del Covid-19 pusiera al mundo en aprietos, Marc Anthony hizo vibrar al Anfiteatro de la Quinta Vergara, escenario tradicional del Festival de la Canción de Viña del Mar, Chile. Seis años después, el salsero neoyorquino volvió al escenario; es la cuarta ocasión en la que ha tocado en el festival chileno, que lo recibió por primera vez cuando ya estaba en la cima de su popularidad. Para este artista, su coreada presentación este 2025 fue un reencuentro con sabor a tocar en casa. Porque en sus casi 40 años de vida artística, América Latina siempre lo ha recibido con los brazos abiertos.

Con un escenario renovado cuyas luces dieron un despliegue de color nunca antes visto en la Quinta Vergara, Anthony se lució vistiendo una tenida clásica: terno oscuro sin corbata y con la camisa semiabierta. “Pa’lla voy”, uno de sus temas más recientes, arrancó la noche. Al poco rato, su clásico “Valió la pena”, que trasladó al público a inicios de la década del 2000; el cambio de milenio no significó una disminución en la popularidad del artista, sino todo lo contrario. De inmediato el cantante fue más al pasado con “Y hubo alguien”, que tal vez sea una de sus canciones más emblemáticas, lanzada en 1997. El público se sacudió.

“Muchas gracias. Qué emoción. Muchas gracias, de verdad. Qué encuentro tan lindo. No saben lo que significa para mi esta noche en particular. Es súper personal. Qué lindo verlos”, dijo emocionado . Lo que siguió fue una retahíla de éxitos como “Volando Entre Tus Brazos”, “Flor pálida”, “Abrázame Muy Fuerte” (cover de Juan Gabriel), “Almohada” y “¿Y cómo es él?” (cover de José Luis Perales). Y al grito de “¡¿Quieren salsa?!”, el cantante entonó las notas de “Qué precio tiene el cielo”, compuesta por el venezolano Alfredo Matheus.

Renata Flores en su interpretación de "Kuti Tika" en Viña del Mar 2025. / Disney+

Como no podía ser de otra manera, el salsero se llevó las Gaviotas de Plata y Oro. Y entonces, más éxitos: “Mala” (“Tú me saliste mala, mala, mala y cara”), “Te conozco bien” (“sé que sufres con él aunque fingías ser fiel”) y “Tu amor me hace bien” (“tu amor me desarma ¡ay! tu amor me controla”); el artista se arrodilla ante el “monstruo” de la Quinta Vergara y se despide con “Vivir mi vida”. El escenario fue suyo en todo momento.

Apenas acabó el salsero le tocó el turno a la peruana Renata Flores en la Competencia Folclórica, quien interpretó su canción “Kuti Tika” acompañada de una coreografía. Ella transmitió un ritmo ancestral matizado con sensibilidades modernas. Esta vez, a diferencia de años anteriores, el voto del jurado y del público no se reveló apenas acabó cada canción, sino que las cifras se mostraron al final de todas las presentaciones de los nominados de folclore.

Perú obtuvo una calificación de 5,2, la menor de la noche; Ms. Ámbar de México con su canción “No te voy a llorar” obtuvo 5,3 y Metalengua de Chile consiguió 5,7 con el tema “La baba del sol”. La peruana tampoco fue la favorita con el público, donde obtuvo solo 4,0 puntos; en comparación la representante mexicana consiguió 4,4 puntos.

¿Y qué tal le fue al humorista George Harris? No convenció al “monstruo” de la Quinta Vergara, que lo abucheó. En redes sociales se leyeron comentarios que lo tildaron de soberbio. Por un momento incluso se retiró del escenario, fastidiado. “Te amo Chile, aunque hayan algunas personas que sean complicadas”, dijo sobre sus detractores.

¿Cómo se desarrollaron las puntuaciones de Viña del Mar 2025: Competencia Internacional? Argentina: 4,9 Italia: 5,5 Bolivia: 5,4.

La primera noche terminó con el show de Bacilos, un clásico latinoamericano de música que no tiene pierde.

George Harris durante su show en Viña del Mar 2025. No fue una experiencia grata para él. / Disney+

Un festival renovado

Como parte del cambio de canal en Chile, pues ahora el canal La Mega del país vecino transmite la gala, el Festival de la Canción de Viña del Mar presentó novedades, incluyendo nuevos coconductores, el mencionado escenario, otro orden de las presentaciones (se adelantó la competencia folclórica) y hasta se implementó la llamada “sala calma”, una zona para que personas del espectro autista puedan disfrutar del evento. La intención del evento es crecer con los tiempos y hacer que el público, que tiene más opciones que nunca, elija ver el evento que este 2025 cumplió 65 años.