A lo largo de la historia, los símbolos patrios han sido fundamentales para varios países del mundo, ya que representan la identidad, la historia y los valores de estos territorios, además de fortalecer el sentido de unidad y el respeto entre los ciudadanos. En ese sentido, una de las banderas más reconocidas a nivel mundial, tanto por los logros deportivos de su selección como por su relevancia histórica y cultural, es la de Argentina, identificada por sus característicos colores celeste y blanco y el emblemático Sol de Mayo en el centro. Sin embargo, muy pocas personas conocen el verdadero significado de este emblema y el importante simbolismo histórico que representa a nivel mundial. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ SIGNIFICADO TIENEN LOS COLORES CELESTE Y BLANCO DE LA BANDERA DE ARGENTINA?

La bandera de Argentina fue creada por el general Manuel Belgrano el 27 de febrero de 1812, inspirada en los colores celeste y blanco de la escarapela, emblema utilizada por los patriotas y surgido durante la Revolución de Mayo de 1810. Asimismo, en el centro de la franja blanca de la bandera nacional se encuentra el Sol de Mayo, también conocido como sol incaico o sol de guerra. Este emblema fue incorporado en 1818, durante el gobierno de Juan Martín de Pueyrredón, como símbolo de acontecimientos revolucionarios argentinos, conforme comparte el diario AS.

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¿CUÁL ES EL PAÍS MÁS PODEROSO A NIVEL MILITAR EN AMÉRICA LATINA?

Según un estudio realizado por The World Factbook de la CIA, el país que posee 376 000 militares activos y más de un millón de reservistas es Brasil, lo que lo convierte en el más grande en Latinoamérica. En cuanto a su inversión destinado para la defensa nacional, superó los 22 900 millones de dólares en 2023, según el Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). Esto le ha permitido modernizar su flota con tecnología de última generación, como con más de 2 200 vehículos blindados; además de cazas Gripen E/F y helicópteros tácticos KC-390.

Eso no es todo, gracias a su capacidad para desarrollar armamento propio, empresas como Embraer, Avibras y Ares han fabricado aviones de combate, drones, misiles y otros sistemas, lo que fortalece su poderío militar no solo en la región, sino también a nivel global. Así, el país reúne tres elementos que lo diferencian en América Latina: la magnitud de su fuerza militar, una inversión constante y el desarrollo de tecnología propia. Esta combinación le permite ampliar su proyección más allá de sus fronteras y consolidar una estrategia de defensa sustentada en la autosuficiencia y la innovación, según comparte El Cronista.