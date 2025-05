Su nombre es sinónimo de música clásica. Nelson Goerner (Argentina, 1969) descubrió el piano desde su juventud y nunca más se separó de él. Este intérprete de clásicos se presentará en el Teatro Municipal de Lima el próximo 28 de mayo junto a la orquesta Festival Strings de Lucerne (Suiza). El programa incluirá piezas de genios musicales como Ravel, Chopin, Tchaikovsky, entre otros. El Comercio conversó con Goerner para conocer más sobre su historia y proceso creativo.

—¿Cómo es un da típico en tu vida?

El día está regido por las horas de estudio frente al piano. ¡Se necesita una gran disciplina para hacer lo que hago! Y cuando no estoy de gira, consagro tiempo a mis alumnos, a mi vida familiar.

—Sé que empezaste a tocar piano desde niño. ¿Qué tenía el piano para hacer que le dediques tu vida?

Desde pequeño me fascinó el sonido del piano, con tus diez dedos es como si tuvieses una orquesta a tu mando. Más tarde, cuando crecí y empecé a vislumbrar su enorme riqueza expresiva, me pareció evidente que le dedicaría mi vida.

—En tu repertorio nunca falta Chopin. ¿Qué tiene este compositor que no tienen otros?

En la historia del piano, hay un antes y un después de la aparición de Chopin. Paradójicamente, limitándose casi exclusivamente al piano elevó su genio a las más altas cimas de la expresividad. Él hace realmente cantar al instrumento, dotándolo de las inflexiones de la voz humana.

—Tienes amplia experiencia presentándote frente al público. ¿Qué tan distinto es para ti tocar solo que tocar frente a otras personas?

Disfruto mucho estudiando, buscando acercarme cada día un poquito más a un ideal sonoro que persigo. Cuando toco frente al público, con frecuencia no tocas de acuerdo con ese ideal pero surgen otras cosas, inesperadas, irrepetibles, espontáneas, y el público está ahí. Esa transmisión es maravillosa.

—¿Qué pianistas de la actualidad admiras y por qué?

Admiro mucho a Radu Lupu, a Grigory Sokolov, a Martha Argerich. Asistir a sus conciertos siempre ha sido revelador. Artistas muy diferentes entre sí que comparten una total integridad y sinceridad frente a la música.

—Vas a presentarte junto a la orquesta Festival Strings de Lucerne. ¿Ya habías tocado antes junto a ellos? Si es así, ¿cómo describirías la experiencia?

Vamos a tocar juntos por primera vez en esta gira. Conociendo el gran nivel de sus músicos, tengo mucha expectativa!

—¿Cómo te preparas antes de afrontar un concierto?

Suelo practicar a la mañana y, después de almorzar, en general ya no lo hago; más bien descanso. Trato de reservar toda mi energía para el gran momento.

—¿Cómo describirías todas estas décadas en las que has podido vivir de lo que más te gusta, tocar música?

Me considero sumamente afortunado de vivir haciendo aquello que más amo, el hacer música. Siempre me sorprendo a mí mismo, de un concierto a otro, con las mismas obras, pero no hay dos versiones iguales, no hay rutina. Es prodigioso.

—A tu parecer, ¿qué cosas definen a un gran intérprete de música clásica?

Para mí, un gran intérprete es aquel que se entrega por completo en el momento de tocar, dejando de lado el ego, el querer impresionar, pero en posesión de una tremenda fuerza emocional y conceptual para transmitir su visión personal, íntegra, de una obra.

—Finalmente, ¿Qué podemos esperar de tu presentación en Lima?

Es también la primera vez que me presento en Lima. Deseo estar en forma para ser capaz de transmitir y compartir con ustedes la belleza que encierran las páginas del Segundo Concierto de Chopin.