No es fácil ser músico clásico. Mientras otros niños se distraen en juegos o pantallas, ellos pasan horas frente al piano, con el violín o sobre una partitura que exige disciplina casi monástica. Por eso, su vida gira en torno a una constante búsqueda del sonido perfecto: no hay pistas grabadas, no hay autotune. Solo queda el instrumento, el cuerpo, el tempo exacto y una sala dispuesta a escuchar. Lejos de los grandes reflectores del entretenimiento masivo, los músicos clásicos eligen concentrarse en lo esencial: el arte en su estado más riguroso.

Bajo esa misma lógica, TQ Producciones preparó una temporada de conciertos con el nivel que solo dos décadas de experiencia permiten. Pianistas prodigio, violinistas virtuosas y muchos más se presentaron en Perú. En tiempos donde lo popular arrasa y lo inmediato se impone, esta apuesta cultural se mantiene firme en su propósito de permitir que todos consigan escuchar en vivo lo que la digitalidad no puede ofrecer.

“Hacemos esto porque, al igual que el amante de la arquitectura necesita ver el Partenón —señala Alberto Menacho, director de Live Nation y TQ Producciones—, quienes aprecian la música necesitan escuchar música clásica, sentir la cultura desde lo esencial”.

Conversamos con Alberto Menacho, productor de Live Nation y TQ Producciones, esta última presenta su temporada 2025 de conciertos de música clásica. (Foto: Edgard Lescano)

Temporada 2025

El enfoque de este año es claro: es el mismo, ofrecer una experiencia musical de alta calidad. El repertorio que se presentará no busca competir con los grandes espectáculos de masas, sino ofrecer una alternativa que apunta a la sensibilidad y a la profundidad emocional.

“Es necesario rescatar aquello que no es popular, pero que es necesario. La cultura no solo es lo más vendido, sino aquello que pueda brindar algo positivo en la vida de quienes lo escuchan”, explica Menacho.

La temporada iniciará con la presentación del pianista argentino Nelson Goerner, quien llegará el 28 de mayo acompañado por la orquesta Festival Strings de Lucerne. Consagrado como uno de los grandes intérpretes de su generación, Goerner combina virtuosismo técnico con una sensibilidad artística que promete conmover hasta al oyente más exigente.

James Ehnes se ha consolidado como uno de los músicos más solicitados en el escenario internacional y esta vez se presentará en Lima gracias a TQ Producciones. (Foto: Benjamin Ealovega) / Photographer: Benjamin Ealovega

El 17 de junio, la pianista china Yuja Wang regresará a Lima junto a la Mahler Chamber Orchestra. Dueña de un estilo particular, Wang es aclamada por su capacidad de transformar cada recital en una experiencia única. El 5 de agosto traerá al destacado chelista estadounidense Julián Schwarz, seguido el 5 de septiembre por el pianista ruso Alexei Volodin, quien vuelve a la ciudad con su solvencia interpretativa y profundidad expresiva.

Para concluir el año, el 9 de octubre, la Deutsche Kammerphilharmonie Bremen compartirá escenario con el violinista canadiense James Ehnes, ganador de un Grammy y figura clave del repertorio contemporáneo. El gran cierre llegará el 13 de noviembre, con la actuación de la pianista Marie-Ange Nguci, talento albano-francés que viene ganando renombre por su intensidad interpretativa y madurez musical.

Nelson Goerner será el encargado de abrir esta nueva temporada de conciertos en el Teatro Municipal de Lima (Foto: Marco Borggreve)

Todos estos conciertos tendrán lugar en el Teatro Municipal de Lima, un recinto con historia, acústica privilegiada y una atmósfera ideal para este tipo de eventos. “Su elección fue algo natural porque es un espacio que se presta para las presentaciones clásicas, además de ser uno de los espacios más importantes del Centro de Lima”, afirma Menacho.

Como en cualquier otro género, los músicos clásicos también tienen su mística. No llevan luces de neón ni lanzan fuegos artificiales, pero en su presencia hay un magnetismo sutil, casi espiritual. Su vida está hecha de partituras, giras agotadoras y una fidelidad absoluta a lo que hacen, porque la música clásica no solo se escucha: se contempla, se respeta y, sobre todo, se siente.