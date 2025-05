La actriz Isabela Merced tiene grandes noticias para sus seguidores peruanos. En una entrevista exclusiva con revista COSAS, anunció el próximo lanzamiento de un proyecto musical junto a Tony Succar, reconocido productor y ganador del Grammy.

“Hemos estado trabajando en esto desde hace cuatro años. Es algo medio secreto, pero sí… vamos a hacer música juntos” , confesó la actriz.

Aunque aún no se conocen todos los detalles del proyecto, Merced adelantó que el lanzamiento podría darse en junio, coincidiendo con su regreso al Perú para participar en un evento con Succar. “Sería genial cantar en Perú”, comentó emocionada.

De la música a la pantalla: su papel en The Last of Us

Además de esta nueva incursión musical, Isabela Merced continúa consolidándose como una de las jóvenes actrices más prometedoras de Hollywood. Actualmente, interpreta a Dina, uno de los personajes centrales en la segunda temporada de la aclamada serie “The Last of Us”, basada en el popular videojuego de Naughty Dog.

Merced reconoció que al principio sintió presión al integrarse a un elenco ya consolidado, pero que ha logrado adaptarse con tranquilidad. “Ya no tengo tanta ansiedad. Me siento feliz y cómoda en este momento de mi carrera. Y que ya esté confirmada la tercera temporada me da paz”, señaló.

Su compromiso con el proyecto va más allá de la actuación. La actriz reveló que ha estado explorando el trabajo detrás de cámaras, con la intención de dirigir en un futuro.

Uno de los momentos más desafiantes en el rodaje fue el episodio 4, que recuerda con especial intensidad: “Fue el más difícil. Tardamos una semana entera en grabar porque tenía de todo : infectados, trenes, caballos, peleas, llanto, y hasta un beso. Fue una locura, pero muy divertido”, contó entre risas.

Con una carrera que combina talento actoral, pasión musical y visión creativa, Isabela Merced promete seguir sorprendiendo a su audiencia. Y, según indica, Perú será parte fundamental del próximo capítulo en su historia artística.