Ni alejarse de Piso 21 después de 12 años ni los difíciles episodios familiares que vivió fueron motivos para detener su carrera musical. Después de nueve meses de ausencia, el músico Llane regresó al ruedo con su primer sencillo como solista.

El cantante, de 29 años, presentó el último viernes la canción “Más de ti”, una fusión de pop urbano con la que espera fidelizar a sus millones de seguidores.

“Nos venimos con “Más de ti”, una canción producida por Sky. Una canción de la primera etapa de amor. Del primer enamoramiento en el que empiezas a vivir cosas que no te imaginabas que te podían pasar, como agarrarla de la mano, y que poco a poco se va convirtiendo en algo más grande y ya necesitas más de ella”, contó sobre su tema a Efe.

“Hice muchas canciones. Hice, no sé, sesenta canciones este año. (...) Queríamos hacer algo refrescante, algo que la gente le diera alegría, que llevara a imaginarse lo que es el Llane. Yo soy una persona muy alegre. Entonces como primer “single” queríamos que la gente tuviera esa alegría por medio de la música y de un vídeo -que fue grabado en Miami en 16 mm y con un estilo muy noventero-“, añadió.

Cabe señalar que en la misma semana, Llane también abrió su corazón en el documental “La vida continúa”, en el que habla de la muerte de su padre tras un secuestro y del reciente deceso de su madre por complicaciones de salud.

“Hay dos cosas muy diferentes: digamos que mis cosas y todo lo que he vivido me da mucha fortaleza para seguir adelante. Antes soy muy agradecido de todo eso que viví porque eso hoy en día es lo que me hace lo que soy. Pero la música es como ese momento donde me da el espacio de soñar y de volar”, precisó.